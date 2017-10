Fernando Herman Moberg Tobies

En el pasado el hombre en cualquiera de las culturas del planeta tierra, raza o grupo de descendencia manipulado o no en la evolución o creación, buscaba señales para aclarar sus pensamientos, hasta Jesús lo hacía en el desierto, mensajes que aparecían cuando se conectaban con la naturaleza, despejaban el movimiento de las ideas que aparecían en sus mentes y fusionaban sus emociones al ritmo del viento, uniéndose al momento sin pensar en nada, conectados con el paisaje y con lo que sucedía ahí, sin palabras, sin pensamientos, sin ataduras sociales, sólo conectados al presente, a lo real natural y no a lo real social.

Al momento de volver, de desconectarse con lo natural de donde provenimos, cómo regalo por haber ingresado a nuestra esencia, recibían o aparecían las respuestas que necesitaban. A veces la motivación duraba poco en las personas, en otros no despertaba nada, mientras que en algunos si lograba transformarles y han dejado sus huellas en la historia.

Hay personas que recibimos señales de la naturaleza, influyendo en lo que acontece en nuestras vidas. El ser humano siempre anda queriendo saber algo, comprobar que lo que sentimos o pensamos es real a pesar que otros puedan decir que no es como lo creemos, avanzamos con recuerdos en movimiento en la cabeza que no se detienen, a veces nos hacen reír, suspirar y hasta nos dañan, nuestros pensamientos nos gobiernan, no los entendemos, ni hasta cuando dormimos se detienen, y aunque nunca demostremos que estamos descuadrados y viviendo a las justas, no por el dinero, sino por lo que nos sucede “injustamente”, cada uno sabe los dilemas por los que pasa, y quisiera que desaparezcan.

Hoy solucionamos nuestros problemas, conflictos, buscamos la guía para nuestros sueños, en el internet, en la televisión, en las películas o en los libros que son referentes de la inspiración o conexión de otros. Cada uno al tener una individualidad o destino no deberíamos actuar influenciados por intereses de otros qué ni los conocemos, y nos arrastra a vivir infelices, sin entender lo que nos pasa, criticando duro por resentimiento, y sin gozar de la paz mental que podríamos conseguirlo si dejáramos de estar absorbidos por el sistema social.

No es que las señales aparecen de la nada, de afuera, o por magia, es filosófico llamarlo señales que llegan de la naturaleza, pero una simple e imprudente explicación sería que al despejar la mente de tantos pensamientos que nos deprimen o nos ponen ansiosos, nos relajamos, logramos enfocar nuestra atención en algo externo que nos demuestra que hay algo más que no entendemos y que está ahí presente, que es la naturaleza, que esta ahí sin sufrir por no encajar en el sistema social esclavizador y engatusador.

Al estar apreciando con toda la atención en lo que hay alrededor, se logra poco a poco domar al cerebro complejo e inmaduro que aún tenemos y que sigue su proceso evolutivo, en esos segundos se logra que la mente descanse, que uno se sienta sin cargas, sin problemas o preocupaciones, viviendo el movimiento perfecto de la naturaleza sin normas y leyes corruptas, sin sociedad que le complica su existencia al ser humano.

Así cuando vas volviendo a la realidad social, cuando dejas la conexión con la naturaleza, cuando estas regresando al estrés social que te incomoda la vida en la mente, por unos cuantos minutos miras las cosas desde otro enfoque que te negabas a aceptar qué en el fondo ya lo sabías, miras las cosas desde un punto de vista más sano, más objetivo, más limpio, más real, llegas a un análisis rápido de qué o cómo se podría hacer para trascender, avanzar felices, pero al momento que llega la desconexión total, empezamos a dar excusas a nuestros pensamientos desde los conceptos sociales en el que nos han criado o domesticados por las ideas de otros, no natural, y cómo dicen algunos teóricos de las neurociencias: el hombre se convirtió en un ser artificial por la sociedad que lo condena a su infelicidad.

Por eso deberíamos volver a una práctica simple, gratis y que si lo hacemos constantemente podría mejorar nuestras vidas, pregúntese como resuelve usted sus problemas, de dónde saca las ideas, de donde las toma o copia, en su mayoría le contaron, aconsejaron, las leyó o vio en el cine o televisión, o si deseamos pagar, una buena alternativa para orientarnos es un psicólogo, pero lo que quiero resaltar es que en la historia y en especial los que lograron direccionar el rumbo de cómo viven los hombres, para bien o mal de cómo lo juzguemos, tomaban sus decisiones alejándose de la sociedad, después de conectarse con la naturaleza.

Nacemos sin nada y tampoco podemos llevar algo cuando morimos. Debemos vivir en sociedad sin desconectarnos de nuestra esencia, de nuestra realidad natural, así podríamos tener ventaja en aprender a como sobrellevar ciertas situaciones que terminan enfermándonos, podríamos avanzar más livianos, con más momentos de felicidad y al final, en el último suspiro, irnos realizados sin haber sido esclavizados totalmente.

Hay cosas, personas o situaciones a las que no queremos soltar, dejar, nos resistimos, pero si refuerzas cada pensamiento que aparece de la conexión con la naturaleza, si sigues las señales que te llegan cuando tienes la oportunidad de recibirlas, no te niegues la oportunidad de mejorar, si estas atento a la realidad por encima de lo que nos pintan, lograrás un poco más de tranquilidad para ti y los tuyos, y eso vale más que el dinero, que también es importante, pero que mejor que tener los dos, intentemos.

Mis mejores energías para todos ustedes, la mujer y el hombre amazónico tenemos la oportunidad de tener a la naturaleza cerca de nosotros, aprovechemos y conectémonos con ella para transcender y aportar al cambio de nuestra tierra saqueada por los políticos y ciertos individuos, y también hay que protegerla y no contaminarla. Nos vemos en Hablemos Claro, de lunes a viernes a las ocho de la noche por Amazónica de televisión.