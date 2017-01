Señalan que camino por donde los pasajeros van hacia el terminal aéreo esta infestado de serpientes

Preocupante. Usuarios y pasajeros que asisten a diario para hacer uso de las instalaciones del aeropuerto Crnel. FAP “Francisco Secada Vignetta”, ubicado el distrito de San Juan Bautista, se mostraron preocupados e indignados a la vez porque de un tiempo a esta parte, se han sentido incómodos por el mal servicio que brindaría ADP en Iquitos.

Según los propios usuarios, en el camino de ingreso por donde entran las personas que van a pie, hay bastantes víboras y la gerencia del aeropuerto no hace nada para mantener y cuidar dicho ingreso.

“Ya han matado 3 víboras, pero hace dos días, a un compañero casi le pica una cuando estaba viniendo y a una señora y su bebita, igual, estamos preocupados por la situación en la que están administrando el aeropuerto, no dan la seguridad que amerita”, dijo uno de los pasajeros que iba a pie con dirección al terminal aéreo.

Realmente esta situación es algo preocupante porque hay personas de bajos recursos que no pueden llegar hasta el aeropuerto en motocarro, moto o autos y tienen que entrar al aeropuerto por ese camino que realmente es un latente peligro.

Otro usuario dijo, “aparte, aquí en el aeropuerto te cobran por todo, ahora, que vas a ver las víboras u otros reptiles si esta zona es oscura, no hay ni luces, y cuando llueve se halaga, se inunda y no hay ni siquiera un techo para cubrirnos de la lluvia. Nos cobran a cada pasajero 5.46 dólares y a diario se mueve por aerolínea más de 600 personas, saca pluma no más la cantidad de dinero que dejamos los pasajeros, pero no te dan un buen servicio, aparte el peaje subió a 4 soles”.

Otro de los temas que los usuarios reclaman son los servicios higiénicos, “los baños son un asco, no hay servicio de agua potable, el agua es de un pozo que tiene la misma antigüedad del mismo aeropuerto, siempre tiene mal olor y su color es marrón oscuro ¿Cuándo piensan arreglarlo o darle mantenimiento?”, precisó.

(C. Ampuero)