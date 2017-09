Se trasladaban en la ruta Yurimaguas-Nauta en un deslizador.

Están vivos de milagro. El deslizador “Fernandita I” que cubría la ruta Yurimaguas-Nauta naufragó con 14 pasajeros a bordo ayer cerca de las 4 de la madrugada. Según reporte de las personas que iban en la embarcación todo sucedió tan rápido que no les dio tiempo de rescatar algunas de sus pertenencias.

Según testigos, al parecer, este accidente fluvial se habría registrado por el exceso de carga y pasajeros, lo cual hizo que el motorista pierda el control de la nave haciendo que la misma se voltease.

El naufragio se registró cerca del caserío Progreso río Marañón, a dos horas de Yurimaguas, los pasajeros indicaron también que el motorista habría perdido la visibilidad del rumbo debido a la neblina que a esa hora de la madrugada se registraba en medio del río. Hasta cierre de edición los naufragios aun no llegaban a la ciudad de Nauta.

Los familiares de estas personas llegaron hasta esta ciudad para saber de los pasajeros que habían sufrido este accidente fluvial pero nadie daba razón de ello, “estamos acá esperando alguna respuesta, alguna información, pero ni Capitanía, ni la empresa misma nos dice nada de nuestros familiares que están incomunicados debido a que lo perdieron todo. Hemos tenido conocimiento que no les quieren traer para que no hagan la denuncia del caso. El motorista dijo que solo la nave se varó y que fue un desperfecto mecánico, eso lo tendrán que demostrar en la justicia”, dijo Lucy Ríos, esposa de uno de los pasajeros de esta embarcación.

LISTA DE PASAJEROS

Edwin Paredes Flores, Héctor Freitas Vigo, Gabriel Flores Chinguel, Carlos Manuel Pérez, Charles Murrieta Huaycama, Greys Tapullima Pisco, Beltrán Rojas Chuquizuta, Robert Del Castillo, Carol Flores Pinedo, Javier Cachique, Nataly Cabrera, Celmira Gonzales, Elena Gonzales y Jaime Soplin.

(C. Ampuero)