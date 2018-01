Un grupo de pasajeros de la aerolínea Viva Air que tenían previsto viajar a la ciudad de Lima la noche del martes expresaron su malestar reteniendo a una de las asistentes de la línea aérea debido a la suspensión del vuelo que estaba programado para las 9:30 de la noche, el mismo que fue cancelado para las 8 de la noche del miércoles.

Debido al malestar de los pasajeros se hizo necesaria la presencia de efectivos policiales. Los pasajeros señalaron que la solución no fue inmediata y no se les ofreció hospedaje, alimentación o algún tipo de compensación.

La medida de retener a la asistente generó un enfrentamiento entre los efectivos policiales y los pasajeros, pese a la presencia de adultos mayores y niños.

La aerolínea no se pronunció respecto al incidente ocurrido en el aeropuerto de Iquitos.

(C. Ampuero)