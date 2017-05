Nancy Alarcón, periodista y directora del programa «En Directo»

Son 10 años de mantener una propuesta de investigación, de llegar al posicionamiento y generar destapes que, desenmascarando actos de corrupción, todo ello, han hecho que el programa «En directo», sea un referente en cuanto a periodismo y denuncias. El programa es dirigido y conducido por la periodista Nancy Alarcón Chong, a ella se acopla un equipo que por años sumó y generó que la propuesta llegue a tener la aceptación de la población.

Hoy está cumpliendo 10 años y «La Región» conversó con Nancy Alarcón, quien contó cómo nació esta propuesta y de cómo se puede hacer periodismo serio. Por este programa pasaron experimentados comunicadores como Ángel Monzombite, Carlos Vargas, Edgar García, y ahora se encuentran anclados Pablo Encinas y Jefry Ramírez, el equipo que ha trabajo y continúa haciéndolo, nos sentimos orgullosos de este logro. Por el programa han pasado varios jóvenes que han aportado de lo que saben hacer, para mí es un orgullo inmenso cumplir 10 años, porque cuando yo empecé, y aquí quiero agradecer eso, infinitamente a canal 19 ahora canal 23-Loreto Tv, y a la familia Cornejo Sifuentes, quienes me dieron la oportunidad de iniciar este proyecto, valga verdades no pensaba que íbamos a durar tanto, pensaba que esto solo iba a dar tres años, pero el proyecto empezó a caminar, cuando iniciamos solo teníamos un solo auspiciador, pero con el pasar del tiempo hemos podido demostrar tanto a los auspiciadores como televidentes que nosotros queríamos hacer una propuesta nueva, queríamos hacer producción, prensa, y dejar de remitirnos a los programa de la capital como si fuesen ellos los únicos que pueden hacer ese tipo de trabajo, nos costó y tomó tiempo poder captar la atención de la gente, lo cual nos dio la energía de poder seguir con este esfuerzo».

(LR) ¿Qué se siente ser un personaje referencial no solo en medios tradicionales como la tv, sino en las redes sociales?

Es una responsabilidad porque definitivamente si hay gente que lee lo que escribes y admira lo que haces, te genera una responsabilidad de querer hacer las cosas mejor y brindar un trabajo en el que se pueda ver que se está haciendo algo que se está trabajando, lo evalúas y recién lanzas el producto.

(LR) ¿Cuál sería la recomendación que darías a las nuevas generaciones que están incursionando no solo en el periodismo, sino en las comunicaciones?

Acordarse que para poder hacer un trabajo bueno hay pensar mucho en la ética, aunque algunos posiblemente les parece que no vale la pena, pero en realidad es por donde un tiene que partir, porque siempre te va a traicionar la parte mala de lo que existe y lo que la gente quiere ver justamente es que cambien las cosas; demora cuando se aplica la ética, pero a las finales te trae más satisfacción porque no tienes que dar explicación a alguien porque sabes que siempre has trabajado pensando que es lo correcto y después en lo económico.

Las personas con las que he trabajo siempre han mirado desde esa óptica y para mí es lo principal tener ética en el trabajo y pasión por lo haces.

(LR) Cuál es la visión de acá a unos años, seguir con el programa, seguir creciendo

No pensé llegar a los 10 años, solamente he seguido y eso es lo que voy a seguir haciendo, claro que en algún momento tendré que retirarme, hasta el momento el programa continúa vigente, la información es cambiante y eso no aburre, lo que si puede haber es un agotamiento, pero eso no significa que lo quiera dejar.

(MIPR)