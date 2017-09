Bomberos lograron controlar el siniestro.

La efectiva labor de los bomberos evitó que el incendio que se registró ayer desde las 7:30 de la noche en una panadería ubicada en la tercera cuadra de la calle San Martín llegara a mayores.

Las llamas que se dejaban ver en tercer piso de local, ubicado al costado del ex cine Bolognesi, alarmó no sólo a los trabajadores panificadores, sino, a los propietarios de negocios contiguos al local siniestrado.

Al lugar llegaron varias unidades de bomberos quienes ingresaron a lugar para controlar las llamas. Tras media hora de ardua labor, los de rojo pudieron controlar las llamas. Para la labor bomberil se necesitaron varias unidades cisternas, incluso de Sedaloreto.

El Jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Loreto, Rodolfo Arévalo Acurcio, dio a conocer que las causas del siniestro están en investigación.

Sin embargo, el jefe de los bomberos, señaló que en el interior del local se encontró varios bidones de combustible y que gracias a la labor de los de rojo se evitó que las llamas se propalaran. El siniestro no dejó víctimas, pero sí daños materiales.

(C. Ampuero)