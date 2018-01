Declaró la congresista Patricia Donayre, en su visita a Iquitos.

Sus declaraciones fueron recogidas en un céntrico hotel donde se reuniría con el rector de la UCP Juan Saldaña, para ver un tema relacionado a la Universidad de Córdova, como lo explica.

“En principio tendré una reunión con el rector de la UCP y luego con el rector de la UNAP, para hablar sobre la transferencia de conocimientos entre ambas universidades y la universidad de Córdova de España y su instituto de investigación. Ver el tema de capacitación a nuestros estudiantes de las universidades loretanas, para que puedan consolidar sus conocimientos en aspectos relacionados a las necesidades de nuestra región.

De tal manera que cuando exista la posibilidad de inversión, que está muy cercana en el tema de energías renovables, pueda contarse con mano de obra capacitada. Ahora existe un déficit de profesionales que ve esta materia. Si bien es cierto existe la facultad de Ecología, es bueno reforzar varios aspectos a nivel regional, reunirnos y ver esa posibilidad que se nos ha abierto en España para hacer un intercambio de estudiantes y el fortalecimiento de tecnología”, refirió Donayre.

¿Qué opinión respecto al mensaje del Papa?

-El Papa ha sido enfático en tres temas. Primero la corrupción en lo que no se puede entender cómo los presidentes de la república terminan involucrados en ese tipo de actos y terminan presos, cuando se supone que deben ser el ejemplo para la nación.

Si bien es cierto las palabras del Papa no van a corregir el fenómeno de la corrupción, espero que por lo menos en algo mueva la conciencia de aquellos que siguen cometiendo ese tipo de actos, que son muchísimos.

Creo que la función pública y también gran parte de la actividad privada, está llena de corrupción y esto sino acaba, la pobreza tampoco va a acabarse ya que uno jala al otro y la corrupción siempre genera riqueza para los que tienen más, en desmedro de los pobres.

El otro tema ha sido respecto al rescate de la Amazonía, del valor de todos los amazónicos. Ha rescatado la importancia de las comunidades originarias, sus conocimientos ancestrales, el ordenamiento territorial. El hecho que no se puede conservar por conservar, sino que se tiene que hacer partícipes de una actividad económica sostenible a los pueblos indígenas. Se tiene que poner a debate en el Congreso el dictamen de Amazonía que lo tienen dormido en el pleno y que recoge todo el mensaje del Papa en una coincidencia grande que nos satisface y esperamos que sea aprobado pronto.

Finalmente, tocó el punto de la violencia contra la mujer, la trata de personas que justamente son consecuencias de la sobre explotación de la Amazonía. A veces los trámites engorrosos que las denuncias conllevan, hacen que quienes denuncian después decidan no continuar con el asunto, entonces no hay sanción para muchos agresores.