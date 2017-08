Señalan que gastan pasaje solo para una taza de Leche

Un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Nº 601486 “Alexander Von Humboldt”, vienen exigiendo que los alimentos del programa nacional Qali Warma no se cocinen en el colegio, sino más bien que les entreguen crudo para que las madre cocinen en sus casas para sus hijos ya que no están de acuerdo que los estudiantes vayan al colegio gastando pasaje tan solo para recibir una taza de leche o un plato de comida.

“La huelga de los profesores también está trayendo como consecuencia que los productos de Qali Warma se empiecen a malograr y para no esperar ello, nosotros como padres tenemos que tomar las acciones del caso para evitar esto. No vamos a gastar pasaje para que solo les den una ración de leche y comida a mis hijos, por eso estamos proponiendo a los profesores que mejor nos entreguen los alimentos en cantidad y crudos para cocinarlos en casa y ahí alimentarlos. También hemos sabido que nos van a denunciar a nosotros y a los profesores por tocar estos productos del almacén, dicen que son del Estado y son intangibles, pero si se malogra a ¿quién echamos la culpa? si por dar de comer a nuestros hijos con productos del Estado tengo que ir a la cárcel,pues que me lleven, pero no vamos a permitir que los alimentos se malogren o lleguen sus fechas de vencimiento”, precisó una madre de familia.

Toda esta situación motivó a los padres de familia que soliciten a la encargada de Qali Warma, Melisa Paredes y el profesor Carlos Dasilva, director del colegio, les autoricen en llevar los alimentos a sus casas. (C. Ampuero)