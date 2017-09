Difundido en las redes sociales

Están sorprendidos. Los padres de familia de la Institución Educativa “María Teresa de Calcuta”, ubicada en la carretera Santo Tomás aún no salen del asombro tras conocerse la difusión de un vídeo XXX protagonizado por alumnos de este plantel.

Hasta el frontis de este colegio llegaron los progenitores para exigir una explicación al director de quien se supo que no estaba bien enterado del tema, ya que regresaba de sus vacaciones.

Algunos padres exigieron la expulsión de los cinco alumnos que aparecen en el vídeo.

Este lamentable hecho hizo que los padres de familia cuestionaran la actitud del director y de los profesores, quienes no se percataron de lo que hacían los escolares en el interior de un salón.

El director de la IE manifestó que el caso ya se está viendo internamente y que van a seguir con el conducto regular. Entre tanto, los padres del colegio “María Teresa de Calcuta” señalaron que van a solicitar que las autoridades de este plantel convoquen a una asamblea para que deslinden responsabilidades.

“Nunca antes se dio este caso, queremos creer que esto escapa de las manos de los docentes, pero es también la responsabilidad de los padres de los muchachos involucrados en esto. Yo tengo una niña en el colegio y todos saben qué pasó y quiénes son los alumnos que están detrás de todo esto. Lamentablemente esto ya trascendió a nivel nacional y poco o nada podemos hacer por ahora. Esto dañó la imagen del colegio, pero tenemos que recuperarla, los menores cometieron una falta grave al realizar estos actos obscenos dentro de un salón de clases”, sentenció una madre de familia.

(C. Ampuero)