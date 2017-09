Cuanto más se quería evitar que se sigan perdiendo clases, un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Nº 60027 “Santa Clara de Nanay” ubicado en el distrito de San Juan Bautista en Loreto, se posesionaron en la puerta de este plantel exigiendo la destitución de la directora de este colegio.

Los progenitores manifestaron ser víctimas de aparente discriminación por parte de la directora de dicha institución educativa, la profesora María Eliza Saldaña Ramírez

“Sabemos que la huelga ya se terminó, sabemos que estamos exponiendo a nuestros hijos a que sigan perdiendo clases, pero todo esto es por culpa de la directora del colegio. Desde antes que se inicie la huelga hemos firmado un memorial solicitando el cambio de la profesora de la dirección, pero hasta la fecha ningún funcionario de la DREL ni de la UGEL nos hizo caso. Así que esperamos este momento y tras una asamblea de padres decidimos tomar esta medida para que seamos escuchados”, dijo Lorena Salas, madre de familia.

Los padres acusaron también a la directora que faltaría el respeto a los alumnos con palabras ofensivas, “la profesora no solo insulta y discrimina a los alumnos, sino también a nosotros los padres nos tilda de cholos, de chacareros, de pobres agricultores. Lo más lamentable es que hay una sala de cómputo nuevecita y no quiere abrir porque los cholos de los alumnos no saben utilizar y van a malograr los equipos, por eso es que estamos protestando y exigiendo su cambio inmediato. No queremos más una directora que nos trate así de esta manera, no vamos a dejar que se reinicien las clases si es que las autoridades no realizan el cambio que estamos exigiendo”, finalizó Salas.

Ante tal motivo exigieron a los funcionarios de la dirección regional de educación de Loreto que tomen cartas en el asunto para que desistan de esta medida.

Por otro lado, alumnos del colegio Experimental UNAP tuvieron que regresarse a sus casas debido a que los profesores acordaron no realizar clases para que puedan reprogramar, junto a la UGEL, la recuperación de clases pérdidas, que serían los días sábados. (C. Ampuero)