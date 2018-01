Algunos recién se enteraban que sus hijos repitieron de año.

El último martes 16 de enero recién los padres de familia pudieron recoger las libretas de notas de sus hijos, esto debido a que el sistema informático del ministerio de educación, había entrado en mantenimiento. La entrega de libretas en el CNI había estado programada para el 10 de enero.

De otro lado, se pudo conocer que sigue existiendo una alta demanda de padres de familia que desean que sus hijos ingresen a estudiar en esa institución. Otros llegaban con la intención de conseguir un traslado para sus hijos. Y un número reducido recién se enteraban que sus hijos habían repetido de año.

Se supo que en el año 2017 hubo 41 repitentes en el primer año de secundaria, lo que en años anteriores se reportaban más de 100 y según los docentes, eso es una señal positiva para el plantel de estudios.

Finalmente, en el 2018 todos desean que las instituciones educativas puedan contar con mayor autonomía y en ello debería participar la comunidad, los padres de familia, alumnos y profesores, a fin que se establezcan las rutas que coadyuven a mejorar los procesos de aprendizaje.

Para nadie es un secreto que desde hace años el sector educación en Loreto no tiene un norte, hasta la fecha no existe un verdadero Proyecto Educativo Regional, se intentó en una oportunidad, pero los resultados no fueron óptimos.

También se publicó un currículo regional, pero sin mayor debate de por medio. Todo eso se tiene que superar.