Actividad se inicia desde las 9 de la mañana.

Nadie debería faltar a la actividad convocada por el Padre Raymundo, este domingo 1 de octubre en la calle Soledad, donde será el desarrollo del gran bingo que tiene un apagón de 8 mil soles. Todo lo recaudado es para mejorar las cuatro casas de apoyo social que regenta el padre, como lo viene haciendo con la Casa Algo Bello Para Dios, donde se recuperan varias personas afectadas con VIH.

“Queremos que sea un día de familia por eso invitamos a los niños, los jóvenes y adultos a venir a la gran actividad que servirá para seguir apoyando a las personas que realmente necesitan de atención urgente. Así como se viene remodelando la Casa Algo Bello para Dios”, mencionó Raymundo.

Padre, ¿si las autoridades trabajarían con esa transparencia no habrían tantas obras fallidas en Loreto?

-Cada uno tiene su conciencia, en las autoridades es más complicado, hay mucho papeleo no…

¿O Corrupción padre…?

-No voy a juzgar a nadie, cada uno tiene su conciencia, cada uno ve si es corrupto o no, pero delante de Dios nadie se va a esconder. Si no llega la justicia humana, la justicia Divina siempre está ahí.

¿Habrá talleres para las parejas?

-Sí, contamos con profesionales Psicólogos de la capital que son voluntarios, la parroquia corre con algunos gastos que no son mayores, con el fin que ellos vengan a dar charlas a las parejas de padres. Éstas serán todos los viernes a partir de las 8 y 30 p.m. en la parroquia “San Martín de Porres”.

La familia lo es todo, si podemos sanar a las familias y tener una base firme en la sociedad, solucionamos todos los problemas que hay en Iquitos. La familia es todo, como parroquia queremos enfatizar la pastoral en el hogar con la familia, con el esposo y esposa.

PREMIOS DEL BINGO

Primer premio mil soles, rifa presencial una lavadora. Segundo premio dos mil soles, rifa presencial una canasta de productos gigante. Tercer apagón de 3 mil soles, rifa de un TV Led. Cuarto apagón de 4 mil soles, rifa de una refrigeradora. Y el APAGÓN final de 8 mil soles, rifa de una refrigeradora.

Vayan e inviertan 5 soles en un cartón, no solo podrían ganar algunos premios, lo que de todas maneras ganarán será una bendición del Padre Raymundo y una gran alegría al tener la oportunidad de ayudar a los que verdaderamente lo necesitan.