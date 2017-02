Por el simple hecho de bailar toadas

Ayer, cerca de las 10 de la noche un padre de familia intentó matar a su propio hijo de 15 años de edad. El mal padre fue identificado como Gilberto Tanchiva Hurío de 38 años de edad, quien agredió al menor en el interior de su vivienda ubicada en la calle Malecón Perú Mz “J” Lote 01, en el asentamiento humano Nuevo Versalles en el distrito de Punchana.

A decir de la madre del adolescente, Cecilia Soria Rodríguez de 40 años, el mal padre toda la vida ha agredido a sus cuatro hijos, su forma violenta ha hecho incluso que los amenace de muerte.

“Siempre he hecho eso, siempre los ha amenazado de muerte, no sé por qué, cualquiera podría decir que es el padrastro de ellos, pero él es el padre biológico, y la verdad que me llama a la curiosidad. Las veces que ha cometido este tipo de situación, yo le he perdonado, porque soy cristiana, tengo mis principios, pero eta vez se pasó, destruyó todo lo que encontraba a su paso, mis vecinos tuvieron que ayudarme y apoyarme”, contó la agraviada

Sin embargo, es el mayor de ellos, el de 15 años, quien es el que más sufre por el tan solo hecho de practicar toadas, una de las danzas brasileña, dijo que se siente mal por lo que su propio padre hace con él.

Ayer, el agresor llegó a su casa en estado de ebriedad y nuevamente se ensañó contra sus hijos y su mujer. No contento con esto destrozó todo lo que encontró a su alcance.

Entre tanto Pool P.T.S (15) pide a su madre que termine esa relación con su padre por el bien de todos, porque teme lo peor.

(C. Ampuero)