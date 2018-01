Ejército le cambió nombre y no sabe la razón

Eduardo Cuipano Ricopa (47), padre del ex soldado Jackson Armando Cuipano Silvano (22), quien falleció hace 8 años en el distrito Pampa Cangallo, Ayacucho, haciendo instrucción de armas, viene exigiendo justicia.

Al parecer, habría sido disparado por sus propios compañeros del ejército. La mamá del ex soldado sostuvo que a su hijo le habrían matado dentro de la base militar donde servía a su patria, y que los responsables del hecho, habrían sido sus compañeros a quienes le denunciaron en su momento, pero al parecer, no procedió el caso.

Por su parte, el progenitor del soldado caído dijo que cuando le entregaron el cuerpo de su hijo le dieron con el nombre de Sargento Segundo Dennys Erick Vargas Silva, “algo raro, que me lo hayan enviado con ese nombre, aunque los altos mandos me dijeron en su momento que así les ponen en el ejército, con otros nombres; que yo sepa les ponen algún chaplin o algo, pero no un nombre y apellido cambiado”, contó Eduardo Cuipano

El padre del joven fallecido dijo que hace 8 años que no encuentra justicia, que va a empezar de cero y necesita cerca de 14 mil soles para hacer nuevos trámites. Le pidieron llevar un fiscal, médico legista, un representante de la DISA hasta el departamento de Ayacucho para que se inicien las diligencias, “no es gratis hacer todo esto, exijo justicia, quiero saber la verdad, quiero que mi hijo descanse en paz. Me piden prueba de ADN y eso es caro, quiero saber qué es lo que pasó exactamente ese día”, refirió

En su momento el ejército de Ayacucho, sacó un comunicado en donde señalaban que “la segunda brigada de Infantería puso en conocimiento que el día 28 de abril del 2010 en horas de la tarde en circunstancias que se impartía instrucción de armas colectivas al personal de tropa servicio militar del Batallón Infantería Motorizado Nº 34 en el distrito de Pampa Cangallo, se produjo un accidente por arma de fuego que tuvo como consecuencia el fallecimiento del sargento Segundo Vargas Silva Denis Eric”. En dicho comunicado se equivocaron de nombre y no pusieron el nombre verdadero del soldado fallecido ¿La razón? no se sabe y eso es lo que el padre de familia quiere esclarecer.

(C. Ampuero)