Departamento no contaba con filtro dializador Efresenio.

Si no es uno es otro. La crisis es tan grande en el sector salud que los nimios esfuerzos que hace el Estado por solucionar problemas inmediatos, no alcanzan para seguir en esa ruta convirtiéndose la atención en una rutina preocupante donde para algunos días hay insumos y para otros no. No hay una solución definitiva al problema.

El hospital regional de Loreto también está imbuido en el marco de crisis que afecta el sector salud a nivel nacional, los diversos gremios han paralizado sus labores hasta que sean atendidos. En ese contexto ayer a las 7 y 30 de la mañana se pudo observar que los pacientes quienes acuden a sus diálisis tres veces por semana, no fueron atendidos porque no existía el filtro dializador Efresenio.

Recién en horas de la tarde se habría podido atender a los pacientes que necesitaban dializarse con urgencia. Al parecer el Lote solicitado de filtros no había llegado al nosocomio. Un columpio en las atenciones que preocupa puesto que Henrry Maquera, jefe del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) corroboró en Iquitos que han entregado 509 mil soles únicamente a Hemodiálisis para que no se siga poniendo en riesgo la vida de los pacientes con insuficiencia renal.

Una explicación necesaria que no pudo recogerse directamente desde el área de Logística del hospital regional, ya que ayer los trabajadores iniciaron un paro de 72 horas.

Leyenda…

Pese a que el jefe máximo de FISSAL reconfirmó que entregaron 509 mil soles para hemodiálisis, no hubo el filtro Efresenio lo que generó qué por varias horas no se dialice a los pacientes.