Tres de ellas están bajo el régimen de apoyo transitorio.

El consejo directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) aprobó realizar transferencias financieras por S/ 94’599,707 a cuatro empresas prestadoras de servicios de saneamiento, con la finalidad de mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que brindan a la población.

Se trata de EPS Moquegua, Epsel (Chiclayo), EPS Sedaloreto y EPS Sierra Central (Tarma), las tres primeras administradas por este organismo especializado bajo el régimen de apoyo transitorio.

“Nuestro objetivo es fortalecer la gestión de las empresas y lograr que la población cuente con más horas de agua potable, menos atoros en las redes de alcantarillado, más aguas servidas tratadas, entre otras mejoras”, afirmó el director ejecutivo del OTASS, Edmer Trujillo.

Los mayores recursos se destinarán a Epsel y EPS Sedaloreto por S/ 51 y S/ 33 millones, que juntos brindan servicios de agua y alcantarillado a más de un millón 200 mil personas.

El funcionario señaló que esta medida forma parte del plan de fortalecimiento de operadores que viene impulsando el OTASS y que no existe intento de cambiar la propiedad de las empresas.

“La privatización de las empresas de agua y saneamiento no está en los planes del actual gobierno. Por el contrario, trabajamos para su fortalecimiento y consolidación, garantizando mejores servicios para todos los peruanos”, señaló.

“Para el cierre de brechas de saneamiento en nuestro país necesitamos el máximo de esfuerzos. No solo se requiere inversión del gobierno, sino también del privado y la cooperación internacional. Esa intervención del privado debe darse a través de asociaciones público-privadas (APP) para el tratamiento de aguas residuales, pues urge reducir la contaminación de nuestros mares y ríos”, puntualizó Trujillo.