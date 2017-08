Aseguró director del hospital “César Garayar García”.

Sin embargo, todos los días los “italianos” recorren el nosocomio.

Ayer se pudo entrevistar al director del nosocomio Dr. Carlos Coral García, quien en efecto confirmó que los representantes del consorcio que supuestamente harán la obra del hospital, vienen realizando verificaciones por el local antiguo.

“Los “italianos” van todos los días, nosotros mientras no tengamos el expediente totalmente firmado no podemos hacer nada. Ellos avanzan en cuanto a la autorización para la demolición de los ambientes y el cercado del perímetro. No se cerrará ningún carril de la avenida Grau.

Nosotros no queremos obstruir nada, sabemos que OSCE ha dicho que en cinco días hábiles dará una respuesta a lo interrogado por el gobernador de Loreto. Esos cinco días deben cumplirse el próximo martes (08 de agosto).

((Qué le digan si es factible que el gobierno regional pague 27 millones de soles más al Consorcio pese a que ellos firmaron un contrato con un monto definitivo, lo que se denomina “llave en mano”)).

En otro aspecto, Carlos Coral, aclaró que antes el hospital contaba con 120 camas y con el traslado al Hospital Santa Rosa, se ha reducido la capacidad a 80 camas. En cuanto al presupuesto del nosocomio, mencionó que éste siempre había sido de seis millones de soles. Finalmente, expresó que hacía pocos minutos se había reunido con el gobernador y que no le había mencionado ningún cambio en la dirección por lo que seguía contando con su confianza en el cargo encomendado.