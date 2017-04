En proyecto «Ciclo del carbono en ecosistemas de turberas (humedales) cercanas a Iquitos»

Una gran oportunidad se presenta para los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana porque podrán participar en la investigación en ecología ecosistémica de turberas amazónicas, denominado: «Ciclo del carbono en ecosistemas de turberas (humedales) cercanas a Iquitos», que incluye mediciones de los componentes de productividad primaria neta del ecosistema, emisiones de gases de efecto invernadero (suelos, fustes, etc.) y sus controles.

Esta actividad es parte del proyecto titulado: «La productividad forestal y los patrones hidrológicos que regulan los flujos de metano de las turberas en la cuenca del Amazonas». Auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) de Estados Unidos y dirigido por el profesor Hinsby Cadillo-Quiroz de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) de los Estados Unidos.

Los tesistas seleccionados realizarán mediciones de campo y de laboratorio con la destacada doctora Outi Lähteenoja de la Universidad Estatal de Arizona en el Laboratorio de suelos del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA) de la UNAP. Mientras que el asesor de tesis por parte de la UNAP será el profesor David Urquiza, director del Laboratorio de Suelos del CIRNA-UNAP.

Estudiantes de biología, ecología y ciencias forestales, en particular aquellos con experiencia de campo en la Amazonía, están invitados a presentar sus solicitudes para su consideración. Se preferirá candidatos recientemente graduados y con movilidad. Con conocimiento del inglés básico.

Para postular pueden presentar un archivo PDF que incluya: A, una carta de motivación y experiencia en campo (máximo una página). B, un CV actualizado, que incluya nombre, institución y correo electrónico de dos docentes que puedan dar fe del candidato (recomendantes). C, una copia simple del certificado de estudios (clases cursadas). Enviar solicitud a estos tres correos electrónicos simultáneamente: outi.lahteenoja@asu.edu, david.urquiza@unapiquitos.edu.pe, hinsby@asu.edu.

Los candidatos seleccionados iniciarán el entrenamiento en abril-mayo 2017 para aprender los métodos del proyecto. Después de aprender los métodos, los candidatos realizarán un mes de prueba en mayo-junio 2017. Al final del mes de prueba, se seleccionarán 3 a 5 tesistas que recibirán, además, una asignación económica mensual para gastos complementarios. Los interesados también pueden obtener mayor información en el siguiente número telefónico 965693909.