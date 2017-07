“También esperamos un gran paquete de obras para la región”, indicó David Cachique, dirigente CGTP Loreto

Ahora el país está pasando por problemas económicos más que todos los trabajadores estatales. De eso es consciente David Cachique, dirigente de la CGTP Loreto, por eso es que no se cansarán de luchar en las calles. Con la última movilización realizada el miércoles 19, esperan haber tocado el corazón de PPK y que éste en su mensaje a la nación anuncie cosas positivas.

“Pedro Pablo Kuczynski no está cumpliendo con el pedido que se le ha hecho en su oportunidad. En campaña se ha reunido con la CGTP y ahora le estamos pidiendo a nivel nacional que cumpla el compromiso que ha firmado en un acta.

La posición de los trabajadores no claudicará, le estamos demostrando que exigiremos haga algo por la región Loreto sobre todo, ya que estamos bien estancados. No vemos ninguna obra de gran envergadura, es por eso que estamos molestos y ofuscados.

Ojalá que PPK en su discurso anuncie el aumento de sueldo para los trabajadores, es un clamor de toda la clase trabajadora, debido a que está estancado desde hace mucho con solo 850 soles y que no alcanza para la canasta familiar. Esto permitirá dinamizar la economía de nuestro país y de nuestra propia región.

También esperamos que anuncie un gran paquete de obras para la región Loreto, amén de las que ya están por hacerse como el hospital Iquitos. Queremos ver la construcción del puente de Nanay, la carretera Santo Tomás, que se repare la pista de los aeródromos de Requena y San Lorenzo”, dijo David Cachique.

El dirigente de la CGTP en la región, también se refirió al hospital Iquitos, lugar donde trabaja.

“El hospital Apoyo Iquitos está siendo postergado desde hace mucho tiempo, a pesar que ya el ministerio de Economía y Finanzas ha hecho la primera transferencia para comenzar la obra. Nosotros como dirigentes y ciudadanos, vamos a guerrear para contar con un hospital moderno y así los pacientes no sean trasladados a Lima. Hay dejadez de las autoridades y funcionarios de turno”, manifestó.

(Gonzalo López)