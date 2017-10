Próxima creciente encontrará a bases de casas y puentes alternos sumamente debilitados.

A Jorge Pisco y Naír Ramírez, dirigentes de la zona de Glenda Freitas, cada vez se les hace más pesado entablar conversación con los contratistas de la obra del puente Glenda Freitas, que en este mes (octubre 2017) debió ser inaugurado, pero que no fue así.

“Es un tremendo malestar transitar a diario por la zona del puente Glenda Freitas, miren nomás las piscigranjas que ahora han aparecido en los huecos donde se supone deben clavar los pilotes para la base del puente. No se ve un avance de la obra. Estamos entrando al mes de noviembre y nuevamente llegará las lluvias, es decir, este año tampoco habrá puente. Ahora le echan la culpa al clima cuando saben perfectamente que en Iquitos vivimos entre la vaciante y la creciente de los ríos” apuntó una vez más el dirigente.

Por su parte Naír Ramírez, mostró el malestar total de los vecinos con la empresa. “Vea nomás las bases de tres casas que están acá por caerse, ahora los niños caminan al canto de esos huecos llenos de aguas, Dios quiera que un día no pase una tragedia. Esta obra no ha avanzado ni el 50%, sí ha avanzado el 100% en destruir el puente anterior. No les pagan a los obreros, por eso es que se ven pocos por esta zona.

Esto es el colmo, entendemos que en cada obra siempre hay un atraso, pero esto ya es lo más abusivo que hayamos visto en la vida. Miren ese poste a punto de caer, es algo fatal lo que ha ocurrido con los vecinos del Glenda Freitas. Sí queremos que se haga la obra y por eso les hemos dado tiempo y hasta ahora no hay nada por lo que empezaremos a protestar, ellos dirán que somos liosos, pero lo que nosotros vemos es el gran peligro en el que nos tienen viviendo” concluyó Ramírez.