EDICTO

INVESTIGACIÓN N° 200-2015-ODECMA-LORETO

INFORMANTE: SALA PENAL LIQUIDADORA DE LORETO

INVESTIGADOS: Dra. GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO

IDDO SEMEIAS NAVARRO DE VARGAS

MOTIVO: RETARDO EN TRÁMITE DEL PROCESO

RESOLUCION NÚMERO CINCO, Iquitos, veinte de setiembre Del dos mil diecisiete; “…, SE RESUELVE: 1) Dejar sin efecto el encargo como magistrado sustanciador del doctor Víctor Alberto Romero Uriol; y, 2) ENCARGAR la dirección de la presente al magistrado RICHARD PERCY MUNGUIA APONTE, Juez Titular del Segundo Juzgado de Trabajo de Maynas, debiendo cumplir con la instrucción del procedimiento disciplinario, conforme a los plazos establecidos en el artículo 23° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la OCMA; REMITASE los presentes actuados a la Oficina del magistrado instructor, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y devuelva el expediente dentro del término establecido en el actual Reglamento de la OCMA …” Notifíquese y Ofíciese. RESOLUCION NÚMERO SEIS, Iquitos, catorce de diciembre Del dos mil diecisiete; “…, SE DISPONE: 1) TENGASE POR NO PRESENTADO los descargos respecto a la Magistrada GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO y al servidor IDDO SEMEIAS NAVARRO DE VARGAS. 2) Sobrecártesele la resolución N° 05 y las posteriores, notificándosele a través de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 del Código Procesal Civil, a efectos de evitar futuras nulidades y/o indefensión de la Magistrada GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO. AVOCANDOSE el magistrado sustanciador que suscribe, y habilitándose a la asistente que interviene, por disposición superior. Asimismo, estando a que a la fecha se encuentra pendiente de restablecer y habilitar la firma electrónica de este sustanciador, procédase con el trámite de manera manual, conforme lo tiene autorizado el superior. Notifíquese y Ofíciese”.

EDICTO

INVESTIGACIÓN N° 400-2017-ODECMA-LORETO

INFORMANTE: ODECMA LORETO

INVESTIGADOS: Dra. GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO

BERTHA DELGADO CONTRERAS

VICTORIA CUBAS SOTOMAYOR

MOTIVO: INOBSERVANCIA DE DEBERES

RESOLUCION NÚMERO DOS, Iquitos, treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis; AUTOS Y VISTOS; “…SE RESUELVE: 1) NOTIFICAR a las ex Magistradas VICTORIA CUBA SOTOMAYOR, GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO y la servidora judicial BERTHA ESTHER DELGADO CONTRERAS, la Resolución N° Uno de fecha 27.10.2015 y la presente resolución, acompañándose todos los recaudos que se anexan, a fin de que emitan sus informes de descargo, adjuntando los medios probatorios que sustenten argumento de defensa DENTRO DEL QUINTO DÍA HÁBIL de notificado la presente…”RESOLUCION NÚMERO TRES, Iquitos, veinte de setiembre del dos mil diecisiete; AUTOS Y VISTOS; “…SE RESUELVE: 1) Dejar sin efecto el encargo como magistrado sustanciador del doctor Víctor Alberto Romero Uriol; y, 2) ENCARGAR la dirección de la presente instrucción al Magistrado RICHARD PERCY MUNGUÍA APONTE,… Respecto al escrito presentado por la ex magistrada Gicella Rubio Soto y las Cartas de Consorcio Optimus S.R.L., resérvese sus proveído…” RESOLUCION NÚMERO CUATRO, Iquitos, catorce de diciembre Del dos mil diecisiete; Dado cuenta, “…SE DISPONE: 1) CONCEDER la prórroga que se solicita, debiendo la Magistrada GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO, remitir su informe en el plazo de cinco días de notificada con la presente; recomendando a la citada Magistrada ejercer su derecho a descargo dentro de la prórroga concedida. 2) Sobrecartar la resolución N° 02, 03 y las posteriores, a la ex Magistrada VICTORIA CUBA SOTOMAYOR y la servidora BERTHA ESTHER DELGADO CONTRERAS, y con la resolución N° 03 y las posteriores, a la ex Magistrada GICELLA MASSIEL RUBIO SOTO; notificándoseles a través de edictos…”.

