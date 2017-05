Coordinadora de Tutoría de la DRE Loreto, Evelyn Arévalo.

La familia de la menor que se quitó la vida, pasa atención en salud mental a través del SIS.

La Coordinadora de Tutoría de la Dirección Regional de Educación de Loreto, Evelyn Arévalo Vargas, se refirió a la intervención en el caso de la niña de 11 años que se suicidó y estaba cursando en el colegio primario “Claverito”, ubicado en el distrito de Punchana, de la provincia de Maynas.

“Nosotros al enterarnos inmediatamente acudimos a la familia de este caso que ocurrió el día viernes (pasado). La madre nos decía que no tenía ningún problema en el hogar, que ella le dama amor, más que madre amiga y compañera. Eso es lo que la madre nos manifestó y los familiares también”.

Como parte de la agenda de atención, también el equipo de tutoría de la DREL se acercó a la institución educativa a conversar ya con el director, con la maestra del aula y con algunos compañeritos que ella tenía. “Ahí obtuvimos una versión en la institución educativa de que la niña estaba falta de cariño y que lo venía manifestando con los compañeritos del aula”.

Señaló que decía algo así como que ella se va a desaparecer porque nadie le da amor, ni cariño. “Era una niña expresiva que se preocupaba por sus compañeros, pero se preocupaba también por su familia. Hasta llegó a decir que en algún momento se va a matar. Ya venía con esa idea. Eso les dijo solo a sus compañeritos y no a la maestra”.

Así, el viernes pasado no acudió a clases. “Se fue a la casa de su prima, le dio un abrazo muy fuerte y le dijo que se va a matar. Y la prima le preguntó por qué, le respondió porque nadie le quiere; y la prima le indicó que ella sí le quiere”. De los vecinos tuvieron la versión de que la madre va mucho tiempo al bingo.

La Coordinadora de Tutoría de la DREL, señaló que “entonces tomamos la decisión de capacitar en el tema de salud mental, tanto en el aula de la niña, a los alumnos y a los maestros. Vamos a capacitar con la Demuna de Maynas, Punchana y con la psicóloga de la DRE Loreto. La capacitación iniciaremos la próxima semana”.

También informó que inmediatamente, paralelo al colegio, han tratado con la familia, el papá, la mamá, el hermano mayor de 18 años que encontró a la niña y la hermanita de 9 años. “Para ellos se ha coordinado la atención en salud mental a través del SIS. El martes de la presente semana ya fueron a su primera cita”. (Diana LM.)