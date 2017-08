“El acta firmada ya es un compromiso y esperamos se cumpla”, indicó secretaria del sindicato en Loreto

El gremio de obstetras suspendió la huelga que cumplía desde hace 13 días a nivel nacional, tras llegar a varios acuerdos con la ministra Patricia García. El plazo para que se cumpla los compromisos es el 30 de agosto. Así lo dio a conocer Sharon Pérez, secretaria del sindicato en la región Loreto.

“Hemos estado gestionando con el ministerio los puntos de nuestra demanda y al ver el compromiso y la apertura de la ministra, hemos decidido suspender la huelga. Hay un compromiso del ministerio de Salud y el plazo es hasta el 30 de agosto. Esperamos que cumplan para no volver a tomar esta medida.

Entre los acuerdos alcanzados está el compromiso de programar aumentos progresivos de sueldos a partir de enero de 2018 y de nombrar a varias de nuestras colegas en este año.

Entre los acuerdos también figura el compromiso del MINSA de contar con mayor presupuesto para el sector salud para el año 2018; destinar 189 millones de soles para la compra de equipos y 860 millones para cinco compras corporativas de medicamentos, asegurando el abastecimiento por los próximos 12 y 24 meses.

Además, se comprometió a incluir un artículo en la propuesta del Proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo presente al Poder Legislativo este 30 de agosto, para su implementación a partir del 1 de enero de 2018, que incluya la progresividad en la implementación de la escala salarial de todo el personal de la salud.

El MINSA se compromete a modificar en un plazo no mayor de 7 días hábiles la NTS N° 129-MINSA/2016/DGIESP y la NTS N° 126-MINSA/2016/DGIESP, a fin de incluir a la obstetra; de igual manera, a respetar el cronograma del proceso de nombramiento correspondiente al año 2017, que involucra a los profesionales obstetras.

También regularizará progresivamente la condición contractual de las profesionales obstetras que prestan servicios bajo la modalidad de “servicios por terceros” al régimen laboral de contratación administrativa de servicios-régimen CAS.

El MINSA gestionará la aprobación de las modificaciones que corrijan las deficiencias en el Reglamento del Residentado en Obstetricia, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2016-SA; asimismo, aprobará en un plazo no mayor de 7 días hábiles mediante Resolución Ministerial el proyecto de Reglamento del Comité Nacional del Residentado en Obstetricia. (CONARO).

El MINSA, como parte de la mejora de la gestión en salud, promoverá que progresivamente se cubra la brecha de obstetras a nivel de los establecimientos de salud, considerando la disponibilidad presupuestal.

Se compromete a conformar un Grupo de Trabajo que evaluará la propuesta de incluir el Centro Obstétrico como área crítica.

Se compromete a gestionar la modificación de los alcances del Decreto Supremo Nº 232-2017-EF, a fin de incluir la forma de cálculo del monto de la entrega económica del servicio de guardia del profesional obstetra que se efectúe en función de la Valorización Principal”, detalló la obstetra Sharon Pérez, para luego reunirse con sus colegas en el centro de salud 06 de Octubre. (Gonzalo López)