Contraloría detectó presuntas irregularidades municipalidad distrital de Lagunas en el periodo 2012-2013

La Contraloría General identificó presuntas irregularidades en las obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del distrito de Lagunas, en Alto Amazonas, cuyo costo fue de 24 millones 315 mil soles y que actualmente está inoperativa y en abandono.

Una auditoría de cumplimiento a la municipalidad distrital de Lagunas identificó que la obra ejecutada por el consorcio Aguas del Rumiyacu presenta deficiencias técnicas como consecuencia de carecer del sustento de protocolos, ensayos, pruebas hidráulicas y otras pruebas de campo en las especialidades de ingeniería sanitaria, eléctrica y electromecánica. Además, se evidenció la aprobación del presupuesto adicional de obra N°2 por 1 millón 26 mil soles sin el debido sustento técnico y normativo.

A pesar de haberse identificado observaciones referidas a las pruebas hidráulicas, el Comité de Recepción de Obra la recibió dándole conformidad y sin cobrar la penalidad correspondiente por el retraso incurrido de 65 días calendario equivalente a 2 millones 77 mil soles.

La comisión auditora detectó también que la vida útil de la obra había sido proyectada para 20 años; sin embargo, se observó que luego de cuatro años, además de estar inoperativa, presenta daños en determinados sectores del sistema de agua potable, desagüe y equipamiento técnico.

Asimismo, en la etapa de evaluación del proceso de exoneración para la selección del contratista, los miembros del Comité Especial admitieron la propuesta del consorcio, pese a que incumplió los requerimientos técnicos mínimos.

Otra observación fue que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) señaló que la exoneración era improcedente al no haberse configurado las causales establecidas en la norma; además, de que el postor no se presentó en el plazo para suscribir el contrato, sin embargo, los funcionarios del municipio, en ese entonces, no declararon desierto el proceso de exoneración y lo continuaron.

El informe de la Contraloría contenido en una Carpeta de Control se remitió a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto, San Martín.

El distrito de Lagunas no cuenta con agua ni desagüe y carece de fluido eléctrico en forma constante. (Gonzalo López)