Comerciantes llamarán a conferencia de prensa para informar al respecto.

El huevo es un producto popular en la mesa de los peruanos. No solo por el bajo costo, sino por las proteínas que contiene. En Loreto los huevos son apreciados en gran dimensión de manera cotidiana, sobre todo en los hogares que están pintados en el cordón de pobreza y extrema pobreza.

Hoy nuevamente resucita el problema del monopolio de la venta de huevos en la región. Esto gracias a la Resolución 318-2017 de la Direpro del último 11 de setiembre que resolvió: “Declarar procedente la solicitud de fecha 25 de julio 2017 presentado por el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Loreto, en consecuencia, otorgar la Constancia de Capacidad Productiva y Cobertura de Consumo Regional a dicha asociación”, resolución firmada por Kerry García Hidalgo.

Referente a lo que está por venir en referencia al alza del precio del huevo, se entrevistó a Asbel Olórtegui Tafur, apoderado legal de la asociación de comerciantes mayoristas y minoristas de huevo en Loreto.

“Haremos una conferencia de prensa para dar a conocer a todo Loreto lo que está pasando en estos instantes con la venta del huevo. Mediante Resolución 318 del 11 de setiembre, la dirección regional de la producción le ha entregado una constancia de capacidad productiva y consumo de cobertura de abastecimiento regional al grupo APALOR, que es una asociación de avicultores de Loreto.

Acá hay un problema y un inmenso error, los señores de Apalor tienen una capacidad del 80% según el certificado, si se sabe que para quitar el reintegro a un producto que ingresa a la selva, tiene que ser abastecido al 100% más no al 80%.

Nosotros apelaremos y en caso no exista solución el alza del huevo que ya ese está dando será inminente. El desempleo para muchos mayoristas y minoristas también, entonces se estaría apoyando a la desnutrición y la anemia porque el huevo llegará a costar hasta un sol. Con el reintegro tributario nosotros regulamos el precio, en meses pasados se vendía a 18 soles el ciento, ahora venden a 38 soles, si los dejan solos subirán a 45 y 50 soles.

Acá hay 5 empresas que traemos huevos de la costa, y 2 empresas que traen de Tarapoto. Una con 150 toneladas y otra con 250 toneladas, o sea, 400 toneladas y aun así trayendo falta el huevo en Loreto porque no hay capacidad productiva.

Cuando hubo la huelga indígena y cerraron el río Marañón el ciento de huevos subió tremendamente, eso quiere decir que acá no tienen la capacidad para cubrir toda la demanda. Todo lo daremos a conocer en una conferencia de prensa, es un atropello el que está haciendo la dirección de la producción para con el pueblo que es quien más consume este producto por su precio y por las proteínas que contiene”, adelantó el apoderado de la asociación de comerciantes de huevo.