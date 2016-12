“Para beneficiarnos económicamente cada trabajador”, indicó secretario del sector Salud

“También deseamos que la Diresa Loreto cuente con un local propio”.

El sector Salud está terminando bien el año en cuanto a los trabajadores administrativos, según indicó el secretario general de la Fenutssa Loreto, pero aclaró que para el 2017 tendrán como objetivo principal cumplir metas que manda el gobierno central para que puedan verse beneficiados con incentivos pecuniarios.

“Nuestra evaluación a nivel regional es positiva para este 2016 pues el clamor de los trabajadores era el cambio del director regional de Salud y eso finalmente se dio. Ahora estamos a la espera de que comenzando el 2017 haga los cambios en los puestos claves de la Diresa Loreto.

Nosotros sabemos que existe un bono para los asistenciales a través del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) que lamentablemente desde el 2014 hasta la fecha la Diresa Loreto no ha logrado los objetivos cubriendo los indicadores y por lo tanto no nos hemos visto beneficiados.

Si se logra las metas en las diferentes estrategias sanitarias que maneja el sector Salud, el FED le da a cada trabajador un sueldo íntegro y eso no lo hemos cumplido porque el ex director no tuvo el liderazgo de convocar a los trabajadores para laborar en equipo. Con la nueva gestión se nota que sí hay ganas de escuchar algunas de nuestras propuestas para mejorar.

En este 2016 que ya termina, ha sido beneficiado el hospital Santa Gema con el FED. Ahora nuestro reto será que el sector Salud en su totalidad sea considerado para el 2017. Eso lo hicimos saber al nuevo director para que el trabajador tenga un incentivo económico en su bolsillo. Si trabajamos unidos y ponemos el hombro, lo vamos a lograr”, indicó el dirigente Enrique Chalco.

Agregó que también existe un pedido generalizado que ya se le transmitió al presidente regional, y es el local propio de la Diresa Loreto.

“Hay la necesidad de tener un local propio como dirección regional de Salud, le dijimos al presidente que si somos la institución que impartimos los lineamientos para mejorar la salud de la región, no podemos trabajar totalmente desarticulados internamente. Una parte administrativa está en el gobierno regional, unas estrategias se ubican en la calle Grau, Salud Ambiental en otro local, Diremid en tres y cuatro locales, etc.”, expresó. (Gonzalo López)