Mencionó alcaldesa de Pebas, quien llegó hasta el Gobierno Regional de Loreto.

Sonia Ruth Almeyda Vásquez llegó hasta la mencionada entidad en la idea de dialogar con el gobernador, pero finalmente no pudo ya que la autoridad no estaba presente.

“Pebas se viene desarrollando notablemente. En mi primera gestión conseguí que se haga el proyecto de agua y desagüe para mejorar la calidad de vida de la población, y así ha sido.

Con decirles que incluso “Ramón Castilla” que es la provincia, no cuenta con agua y desagüe como nosotros, ni en San Pablo, ni en Yavarí tampoco cuentan con ese servicio. Hoy hemos venido hasta el Gorel para dialogar con el gobernador, pero no está.

Estamos gestionando la salida de la obra de un centro infantil por 5 millones de soles, las coordinaciones están bastante avanzadas. Son 580 niños que esperan por un local nuevo, el actual ya no es apto para que lo habiten”, contó la alcaldesa.