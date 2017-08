“Hemos priorizado cinco puntos de la plataforma regional”, dijo presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente

“Solo contamos con un médico por cada 10 mil habitantes”.

“EsSalud ya cuenta con bono de Selva y nosotros no, por qué nosotros no”.

La Federación Médica Peruana Región Oriente, convocó ayer a conferencia de prensa para detallar las razones por las cuales los médicos en Loreto decidieron que la huelga continúe y no suspenderla con en otras partes del país. La cita fue en los ambientes del Cuerpo Médico del hospital Regional de Loreto.

Son cinco puntos que se han priorizado en la plataforma regional que se deberían de comenzar a dar solución a través del gobernador Fernando Meléndez, que serviría como enlace con el gobierno central: tarifario diferenciado del SIS; sinceramiento de las necesidades de recursos humanos y presupuestales; implementar el bono de Selva y la bonificación especial para los médicos en zona de frontera; implementar una real política regional de medicamentos; y construcción inmediata del Hospital Apoyo Iquitos.

“Somos la zona más alejada y de difícil acceso donde el costo de vida es mucho mayor. Encima tenemos la más amplia brecha de recursos humanos, nosotros contamos con un médico por cada 10 mil habitantes. Creo que es el momento oportuno para levantar nuestra voz de protesta ante esta irregularidad que tenemos como región.

Es por eso que hemos decidido que nuestra huelga se va a levantar solamente cuando nosotros le presentemos al gobernador nuestra plataforma de lucha regional y veamos la voluntad de él de gestionar lo que estamos solicitando, ya que no podemos trabajar en estas condiciones. Queremos que Fernando Meléndez nos apoye, debería de haber hecho un pronunciamiento porque nuestras demandas son justas.

Nuestros pacientes se regresan de mal humor, estamos tipo EsSalud porque hacen tremendas colas y no se les puede atender más aún siendoel sector más pobre.

Nuestra plataforma regional tiene como 15 puntos, pero hemos priorizado 5, que creemos que son importantes.

El tarifario diferenciado del SIS para Loreto, al ser la zona más alejada significa mucho más gasto transportar los medicamentos e insumos.

En cuanto al sinceramiento de las necesidades de recursos humanos y presupuestales, hace falta médicos en todos los establecimientos de salud, que de una vez sea escuchado y atendido nuestro pedido.

Con relación a la implementación del bono de selva y bonificación especial para los médicos en zona de frontera, este es uno de los grandes puntos por lo cual no tenemos especialistas, no es una plaza atractiva venir a Loreto porque si quiere venir a la zona solo puede trasladarse por vía aérea, además que la canasta familiar es carísima. EsSalud ya cuenta con este bono acá y por qué nosotros no.

Implementar una política real de medicamentos. No es lo mismo comprar en Lima y hacerlo acá, es totalmente diferente.

Construcción inmediata del Hospital Apoyo Iquitos. Esto lo pusimos como último punto porque si bien es cierto ya todo parece estar encaminado, queremos que se haga lo más rápido”, explicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente.

Asimismo, los médicos anunciaron que hoy sábado desde las 8 de la mañana realizarán una campaña social de atención a toda la población en el centro de Salud San Juan, ubicado en la avenida Los Ángeles, distrito de San Juan Bautista. (Gonzalo López)