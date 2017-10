investigaciones sobre el tema de corrupción en el país deben continuar dentro del debido proceso sea en la instancia legislativa o en el judicial, donde además se tendrán que contemplar criterios basados en la legalidad. Lo importante es que seguir con los mecanismos que nos lleven a acercarnos a la verdad más próxima en cuanto al escandaloso caso de Odebrecht.

En ese contexto mañana viernes 13 de octubre se debe presentar ante la comisión Lava Jato del Congreso la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, tal como fue citada. En la sesión será interrogada por las anotaciones en la agenda electrónica del empresario brasileño Marcelo Odebrecht donde se la menciona.

Este aspecto se ha estado contemplando desde que salió a lo público la ya famosa frase: “aumentar keiko para 500 e eu fazer visita” (“Aumentar Keiko a 500 y hacer una visita”, en español). Esto se extrajo de la memoria del celular incautado a Marcelo Odebrecht, cuando fue detenido en el mes de junio de 2015.

“La señora Keiko Fujimori va a venir en la oportunidad que la comisión lo decida, aún no lo ha hecho, pero lo hará. De momento el calendario se está cumpliendo tal cual lo hemos venido anunciando permanentemente”, comentó la parlamentaria en aquella oportunidad.

Cabe mencionar que el Ministerio Público anunció que, por decisión del fiscal La sesión se realizará a las 9:30 a.m. en la Sala Francisco Bolognesi del Legislativo.

Esto es lo que las informaciones desde Lima procesan y resulta interesante para el avance de las investigaciones que haya trascendido que Keiko Fujimori acudirá a la cita. Y así como ella otros que vayan apareciendo en el entorno del caso de corrupción más grande que involucra a ex jefes de Estado de América Latina, hasta se presume que podría también llegar a otros varios actuales gobernantes de países y altos funcionarios de Estado. El tema es por demás complicado, pero superable y nada difícil para una investigación que cuente con las herramientas y la logística del caso para los procesos de investigación que requiere peritos especializados, y a los que se tiene que contratar.

Sin embargo, los reclamos de mayor presupuesto tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, para tener efectivos, rápidos y contundentes resultados en las investigaciones parece se desvanecerían, con una negativa a la economía solicitada. Se espera que sea aprobado el incremento.