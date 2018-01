Profesor, Miguel Miranda, secretario general del SUTER Loreto.

“En el trámite no se exige que los documentos vayan firmados por los afiliados, sino en los planillones que sí llevan firmas y huellas digitales”.

El profesor César Coral del Sutep Maynas, ha puesto en duda la legitimidad del trámite que han hecho para ser reconocidos como SUTER en una primera instancia a través de la Dirección Regional de Trabajo de Loreto, indicando que han presentado documentos incompletos.

“Nosotros hemos cumplido estrictamente con los requisitos que establece la dirección regional de Trabajo, los padrones de afiliados nosotros los tenemos en originales y en el trámite no se exige que los documentos vayan firmados por los afiliados, sino simplemente que tenemos nosotros el respaldo.

Lo otro es el acta de constitución, la dirigencia elegida, los plazos se han cumplido de acuerdo a ley, se hicieron algunas observaciones que la levantamos porque eran mínimas. Y aquí no se trata de adulterar firmas, de poner gente afiliada, porque todos los maestros que están en los planillones de las instituciones educativas tienen firma y huella digital.

“NOSOTROS SOMOS OTRA ORGANIZACIÓN, NO SOMOS SUTEP”

Lo que se pide es un padrón de afiliados digitalizados, ese es el requisito. Si en el caso el señor (César Coral) quiere poner alguna queja o apelación que no le corresponde, porque nosotros somos otra organización sindical, no somos Sutep. Nosotros somos legales, no somos ilegales como él que le robó la elección a otro docente que apañados por la dirigencia nacional, él sigue siendo un dirigente, pero no es legítimo.

El docente es el dueño de afiliarse o desafiliarse. Las organizaciones no somos dueños de la voluntad de los maestros, ni tampoco vamos a poner trabas. Así como que la duplicidad de los nombres de maestros en ambos sindicatos no invalida, “porque nosotros tenemos la inscripción última, la actualizada, esa es la que tiene validez”.

DESCUENTO A MAESTROS SE HACE CON LISTADO SIN FIRMAS

Agregó: “Es más, si nosotros revisamos el expediente de la Dirección Regional de Educación, tampoco tienen firma de aquellos docentes que están cotizan-do, no se les ha pedido ni la firma, ni la huella digital, simplemente un listado que ellos han enviado y que a ese listado es al que se le aplica el descuento.

No necesitamos sorprender a nadie porque con lo que hemos demostrado en la huelga magisterial, el magisterio loretano está con nuestra organización y sigue con nuestra organización, a pesar del chantaje de inscripción a cambio de una canasta navideña, nosotros no hacemos esto porque es sucio.

Estamos viendo la organización de distrito por distrito para las elecciones de la instancia provincial de Maynas y el voto universal, lo que implica tener los padrones actualizados. Luego que se tenga organizado de todas las provincias se irá a elección del ente regional. Ese es el procedimiento”.

(Diana López M.)