“Ha desmerecido nuestro trabajo”, indica presidenta de la Federación Médica Región Oriente

“El mismo PPK ha demostrado la incapacidad de la ministra de Salud”.

Los médicos de todo el país se sienten defraudados del mensaje que dio PPK ayer, así lo hizo saber la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente. Con mayor razón, la huelga indefinida continúa.

“Nos sentimos indignados y decepcionados con este mensaje presidencial. En primer lugar, en su presentación puso como ejemplo de la solidaridad en el fenómeno del ‘Niño Costero’ a una odontóloga, o sea, no ha reconocido a los médicos que se han ido como voluntarios a la zona de desastre. Hemos mandado a nuestros residentes que no tenían ni dónde estar ni comer. Ha desmerecido el trabajo de los médicos. Nos ha ninguneado.

En segundo lugar, está muy equivocado el presidente si piensa que con la desparasitación estamos luchando contra la anemia y desnutrición.

También ha reconocido que aumentó la cantidad de 10 millones a 16 millones de afiliados al SIS; sin embargo, no aumentó el presupuesto, sino que lo ha disminuido. Ahí se demuestra la incapacidad de su ministra porque tuvo que haber pedido más dinero y no lo hizo.

Además, está que nos hace promesas cuando en su momento dijo que los peruanos estamos cansados de eso y que queremos resultados. Los médicos sí estamos hartos de promesas, dice que aumentará el presupuesto del sector salud para el 2018 pero no dice la fecha ni el monto exacto.

Dice que me mejorará la escala salarial el próximo año pero tampoco pone fecha ni monto. Nosotros hemos esperado tres años con un acta firmada el 2014, y en su campaña él ha prometido que iba a cumplir, pero hasta ahora no se ve ninguna voluntad política.

PPK piensa que solamente impulsando la agricultura acabará con la pobreza, nos hace a un lado a educación y salud que estamos en lucha y que somos los principales sectores. Qué persona sin educación y sin salud tendrá buenas oportunidades para trabajar y acabar con la pobreza”, indicó la doctora Mattos.

(Gonzalo López)