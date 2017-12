*Declaró presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

El Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, hizo un breve balance judicial del año que ya se va, reconociendo que aún tiene grandes retos por delante qué según él, están como prioridad para ser logrados el próximo año.

“Pienso que es un balance positivo toda vez que mi enfoque parte de verificar el conjunto de procesos. Se ha mejorado la producción, se han depurado los expedientes y se ha avanzado en cuanto a la capacidad resolutiva de los jueces. Los plazos se han acortado y hay una perspectiva positiva para el siguiente año”, puntualizó el magistrado.

¿No se han visto resultados concretos que espera la ciudadanía respecto a los denominados casos “emblemáticos”?

-Efectivamente, en esos casos aún no tenemos resultados que brindar a la ciudadanía, entiendo que en los primeros días del año 2018 debe realizarse el control de acusación de un caso importante, esperamos que todas las partes estén presentes para que el juez resuelva lo que corresponde.

¿Es la primera vez que una audiencia se desarrollará un día sábado?

-La programación de audiencias está en función de tiempos de los actores, una reprogramación por vacaciones del fiscal que conoce el caso. Una suerte de consenso de los tiempos para que se pueda realizar y debido a la agenda copada es que se habilitado un día sábado (13 de enero). Es respecto al caso de las “motochatas” que sería muy preocupante que se pase recién para el mes de abril o mayo.

¿Se crearán juzgados anticorrupción para el 2018?

-Retomaremos las gestiones. El presupuesto dado por el Estado para casos de anticorrupción ya ha sido distribuido en el país. Loreto no ha sido beneficiado por cuanto la cantidad de casos y envergadura de los mismos, no ha sido ameritado aún por la sub comisión del sistema anticorrupción. Entiendo que para el siguiente año puede ser.

¿Habrá una autocrítica en su discurso de fin de año respecto a la falta de celeridad en las audiencias, como usted dice además que no hay hechos concretos en los casos “emblemáticos”?

-El discurso de orden de apertura del año judicial será el tres de enero de 2018. Se anunciarán los logros alcanzados en la parte administrativa de gestión presupuestaria, como a nivel jurisdiccional la producción de casos. Sabemos que hay retos o situaciones pendientes que nos quedan y que tenemos que lograr en el año 2018.

Finalmente ¿qué opina del indulto al ex presidente Fujimori?

-Es una acción constitucional. El presidente está para eso, para hacer actos de discrecionalidad, es un acto que le reconoce la Constitución y es una facultad que está ahí. La polémica se debe centrar en la legalidad del procedimiento porque las críticas van en ese enfoque, respecto a que se habría festinado trámites, otros dicen que todo es regular, pero finalmente considero que ya habrá una autoridad separada del poder ejecutivo, que en su momento tendrá que dar un veredicto si es que esa medida de gracia es correcta o no.