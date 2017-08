Lo que ha comentado el actual gerente general de Sedaloreto OTASS, Ing. Ever García Rodríguez, sobre al altísimo porcentaje de fuga de agua potable en la ciudad de Iquitos, no es una novedad y cada uno de nosotros lo sabemos por experiencia propia o porque vemos casos.

Estamos acostumbrados a enfurecernos cuando nos dicen que podríamos estar obrando equivocadamente en el sentido de no asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos o vecinos de esta gran urbe que la conforman cuatro distritos del total que tiene la provincia de Maynas. Esa resistencia nos parece normal.

Y no nos gusta porque no separamos las cosas. Algunas personas nos decían ayer, “pero mi recibo llega elevado, más que antes y no tengo agua las 24 horas”, otros comentaban, “pero los usuarios no nos tenemos la culpa del mal servicio y que no digan que es solo por las fugas”.

Evidentemente el problema de la empresa del agua potable de nuestra ciudad es mucho, mucho más complejo y cada uno de estos aspectos tienen que irse abordando y solucionando desde el área que corresponda, es por ello que ingresó OTASS, y si mal no recordamos tiene el plazo de un año para mostrar cambios sustanciales.

Lo que está invocando el gerente de Sedaloreto es que los pobladores reparemos las fugas que tenemos dentro de nuestras conexiones domiciliarias y señala que es una tarea de todos. En esto estamos de acuerdo. Aunque sería oportuno que se pueda tener acceso a las personas idóneas para que nos brinden el servicio de arreglar las tuberías internas (de nuestras casas).

Esto como un aporte de la empresa con personal idóneo para las reparaciones y que no nos engañen ciertas personas que dicen conocer de gasfitería, encima que cobran sumas exageradas, al poco tiempo nuevamente la tubería empieza a fallar y otra vez la fuga. Sabemos que no es competencia de Sedaloreto, pero tal vez podrían canalizarnos hacia quienes conocen y garanticen un buen trabajo.

Otro aspecto de las fugas también tiene que ver con las que ocurren dentro de la misma planta de tratamiento de agua potable, que se entiende la empresa también se esforzará en hacer que éstas no persistan, salvo que a la fecha ya hayan solucionado ese problema en uno de los reservorios antiguos resquebrajado. Cierto que es tarea de todos.