-Nilka Sánchez López especialista bilingüe de la UGEL Maynas

La profesora Nilka Sánchez, especialista bilingüe de la UGEL Maynas, debido a algunos negativos comentarios de parte de un sector de maestros quienes no han logrado ser contratados y que esperan ocupar algunas plazas bilingües, situación que ha creado controversias, dijo, debo aclarar que en una primera instancia los maestros no bilingües de una u otra manera insinuaban que estaba manipulando estas plazas aduciendo que no son bilingües.

Luego de la publicación del cuadro de plazas eventuales, realizamos la revisión de acuerdo al padrón de Instituciones Educativas Bilingües, con esa información hemos realizado las correcciones respectivas en el sistema nexus porque esas plazas corresponden a bilingües y, no es como algunos maestros están diciendo, que el especialista quiera hacer lo que le dé la gana, y no estén mal informando que estamos queriendo favorecer a Fuerza Loretana, lo que rechazo tajantemente, destacó.

Lo que no vamos a permitir es que maestros mestizos quieran apoderarse de las plazas bilingües, por haberse publicado por un error involuntario. No podemos permitir que algunos maestros mestizos pidan algo que no va con la realidad, pues según la directiva en las escuelas bilingües los maestros deben enseñar en la lengua materna, es decir no van a dar la educación que requiere el niño.

Sobre el caso que algunas comunidades en donde hay escuelas que originalmente funcionaban como bilingües, pero que debido a la transculturización en la fecha ya no funcionan como tal, Nilka Sánchez manifestó, en las etnias cocamas e Iquito se está perdiendo la cultura y los maestros que estamos trabajando en esos lugares no estamos haciendo nada para mantener nuestra propia cultura. Poco a poco la educación bilingüe está saliendo adelante y en este nuevo gobierno estamos recibiendo más apoyo, por lo que vamos a rescatar a aquellas IE como Manacamiri para que los niños no pierdan su cultura ancestral, pues en la fecha hay maestros que están ocupando plazas por nombramiento, eso debemos cambiar mediante la comisión, al igual que 40 IE que en la fecha están cubiertas por profesores mestizos, en el futuro esto debe cambiar, enfatizó. (WGN)