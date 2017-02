Indican ex socios e hinchas quienes se oponen a que sea transformado a Sociedad Anónima

Correría la misma suerte de la AD CNI.

Un grupo de hinchas y ex socios del Athletic Club José Pardo, uno de los equipos más emblemáticos de la región Loreto, además de uno de los más antiguos, están realizando una cruzada con la finalidad de que este club no se convierta en sociedad anónima que pretende hacer la actual directiva presidida por Luis Fernando Colona Rengifo; lo que permitiría que de una vez se enajenen la infraestructura que fue donada por el gobierno peruano para la práctica del deporte.

Los ex socios dijeron casi al unísono, “nosotros hemos sido expulsados por oponernos a lo que hizo el anterior presidente del club, Julio Ríos Tejedo, quien cedió de manera inexplicable y por unos cien años una parte del terreno del club a la agrupación musical “Explosión”, a cambio de unos pocos dólares mensuales que no se sabe en qué se invierte, es por eso que no queda casi nada de infraestructura deportiva”, indicaron.

“Hemos hecho llegar una carta notarial al presidente del club a fin de que se retracte en sus intenciones de convertir en sociedad anónima; es decir, lo único que al parecer buscan los actuales dirigentes es lucrarse con la infraestructura del club porque las sociedades anónimas solo buscan actividades empresariales o afines”, manifestaron los hinchas y ex socios.

Este grupo de personas le hizo llegar a los dirigentes la copia de la Ley No. 1678, donde el Estado otorga al club 15 mil metros cuadrados de terreno para la práctica del deporte, que fue firmada por el presidente Luis M. Sánchez Cerro el 13 de enero de 1933 y que con ley No. 12122 se adjudica en propiedad al Athletic Club José Pardo un terreno fiscal de 5810 metros cuadrados y en su artículo 2 dice que no podrá enajenarlo, ni darle destino diferente a la práctica del deporte. Esta ley fue firmada por el presidente Manuel A. Odría el 15 de octubre de 1954.

José Luis Riera Marín dijo, a nombre de los ex socios e hinchas, que “nos hemos enterado a través de una publicación aparecida en el diario “La Región” que la dirigencia actual hizo una asamblea donde acordaron transformar al club José Pardo en sociedad anónima, lo que buscan con esto sería apropiarse de la institución para poder venderlo y eso no vamos a permitir, porque la sociedad anónima solo busca fines de lucro.

Lo que aducen los dirigentes actuales es que con esta intención solo pretenden adecuarse a la nueva Ley del deporte y eso sería falso porque en el Perú los clubes amateurs no estarían inmersos en la misma. Lo que los actuales dirigentes buscarían es apropiarse con las acciones respectivas y posteriormente venderlos, con esta figura legal nos quieren hacer creer algo que no se ajusta a los fines del club. De ser así correríamos la misma suerte del AD CNI, y eso no vamos a permitir.

Lo que pedimos es la nulidad de este acuerdo de asamblea y esperamos que la directiva del señor Colona no continúe con estos propósitos. Lo que deben preocuparse es en pagar la deuda que tienen con la Municipalidad de Maynas.

Para frenar estas nefastas acciones de la actual directiva estaremos viajando a Lima para conversar con el representante de la comisión de Deportes del Congreso de la República y esperamos tener eco, y de esa manera impedir que un grupo de personas se apoderen del club”, sostuvo Riera Marín. (Gonzalo López)