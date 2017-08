“Los resultados se van dando en el camino”, indicó secretaria de las Obstetras en Loreto

“Ya salió publicado la modificatoria del residentado”.

Las obstetras se encuentran tranquilas con lo conseguido ante el gobierno central que tuvo como consecuencia que suspendan la huelga, todo lo contrario a lo manifestado por las enfermeras que no aceptarán un antalginazo.

“Con respecto a las declaraciones de la secretaria de Enfermeras, respetamos su posición. No estamos para enfrentarnos, cada gremio tiene su plataforma de lucha y de acuerdo a eso cada uno consigue solución a sus demandas.

Incluso este jueves ya salió publicado una modificatoria en cuanto al residentado de las obstetras. Este tema tenía un plazo de siete días y salió antes, eso quiere decir que el ministerio de Salud está cumpliendo.

El único detalle es que no se puede especificar montos de la escala remunerativa, eso hay que esperar al 30 de agosto, fecha que se le dio como plazo al gobierno. Si ahí no hay modificaciones, ahí será el problema y podríamos volver a la huelga.

No son migajas que estamos recibiendo, todos en una huelga hacen actas de acuerdo y los resultados se van dando en el camino”, indicó Sharon Pérez, secretaria del sindicato de Obstetras de Loreto. (Gonzalo López)