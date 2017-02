Silvia Torres, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales “Sarita Colonia”

Un proyecto que está basado en el fortalecimiento organizacional, es lo que viene trabajando la Asociación de Trabajadoras Sexuales “Sarita Colonia”, así lo viene informando su presidenta y coordinadora de dicho proceso, Silvia Torres, quien explica que este proyecto lo vienen trabajando con el fondo de “Paraguas rojas” desde el 2015.

“Sarita Colonia es una asociación que la hemos formado un grupo de trabajadoras sexuales que venimos fortaleciendo una asociación de Belén, “Las loretanas” y tenemos trabajadoras sexuales independientes; ahora se están integrando las compañeras trans que realizan este trabajo sexual”; indica.

(LR) En qué consiste todo ese proyecto aparte y cómo se viene desarrollando?

Este proyecto nos viene fortaleciendo para realizar talleres con las compañeras sobre derechos humanos, salud sexual y reproductiva, ya que son los mismos objetivos que tenemos. Esto es con la finalidad que las compañeras trabajadoras sexuales tengan una mejor calidad de vida y que exista un cambio de manera de pensar por parte de la población.

(LR) Hay algunas trabajadoras sexuales que se quejan del trato de efectivos municipales como serenos

Como toda persona, nosotras hemos buscado dónde trabajar y algunas lo hacemos en las casas de citas, en los Nigth Club, en las plazas, pero no es que los actos sexuales se hagan ahí. Las compañeras están ahí esperando sus clientes, y posteriormente se van a un hotel. No están realizando el trabajo sexual ahí, solo que los miembros del Serenazgo hacen mucho abuso de autoridad, ya que ellos también no tienen el conocimiento; como sabrás el serenazgo es cualquier vecino que han acogido, que han hecho muchas veces campañas y ahorita están trabajando, no tienen el conocimiento de las ordenanzas que existen.

(LR) Por ejemplo usted indica que existe una Ordenanza

Sí, la Ordenanza 0042014 donde nos han incluido, específicamente en el artículo 4 indican que nosotras podemos trabajar sin necesidad de ser discriminadas por la sociedad, que la sociedad tienen que aprender a convivir con nosotras las trabajadoras sexuales porque no somos las personas que la sociedad piensa, somos madres, señoras, personas con deberes y derechos”, sentenció. (MIPR)