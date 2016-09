“No se vio en el partido lo trabajado durante la semana”

“Ahora no queda otra que ir a ganar en Pucallpa”, dijo entrenador de Estudiantil CNI

Ya con paños fríos, el entrenador de Estudiantil CNI, Clíder Dávila, declaró para ‘La Región’, indicando que lo que le faltó a su equipo para que debute con una victoria y no con un empate 0-0, fue experiencia en varios de sus jugadores, además de verse sorprendido por el estado físico de alguno de ellos.

“Nos faltó un poco más de experiencia puesto que es grupo joven, solo tenemos cuatro que han llegado a instancias como estas (Urquizo, Mozombite, Nube y Guevara). A pesar que se trabajó durante la semana en lo que es espacio reducido, no se vio eso en el partido. La idea era mantener la pelota al ras del piso considerando que el rival tiene jugadores de buen biotipo.

Se quería aprovechar los espacios libres que dejaban atrás pero no se tuvo el acompañamiento en las líneas como se ha trabajado. También no sé qué ha pasado en algunos con la parte física, eso es lo que me sorprende. Se trabajó bien durante la semana pero también no hay que quitarle méritos al rival, UCV Tarapoto es un buen equipo que se paró bien atrás”, indicó el profesor Dávila.

Con relación a los trabajos de estos días pensando ya en una victoria en Pucallpa, pues no queda otra que traer los tres puntos ante la UNU, dijo que van a entrenar más en los juegos en bloque.

“Vamos a trabajar mucho en el mediocampo porque en el partido del sábado había muchos momentos que se quedaba partido, perdíamos de manera escalonada el balón. Incidiremos en las jugadas de toque que es nuestro fuerte. En Pucallpa no queda otra que ganar y jugaremos con dos delanteros”, explicó.

Por su parte, su rival del domingo a las 3 de la tarde, la UNU (Universidad Nacional de Ucayali), no jugó en Huánuco con el campeón Mariano Santos debido a que el cuadro huanuqueño tiene problemas que resolver en la FPF y hoy estarían programando el partido, de lo contrario, los tres puntos le serán dados a los pucallpinos. (Gonzalo López)