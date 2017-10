Dr. Alberto Navas, decano de la Facultad de Derecho UNAP.

El acuerdo de los docentes en esta reunión ha sido de rechazo total a esta imposición y de los alumnos, también.

“Nosotros tenemos jóvenes que ya están trabajando en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, otros están haciendo sus prácticas en el turno de la mañana.

Todo marchaba con normalidad dentro de las limitaciones al no contar con un local propio y de pronto les avisan que tienen que cambiarse no solo de local, sino, modificar el horario de clases de la noche a la mañana. Todo un cambio radical para docentes y alumnos de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que funciona en el 1er. y 3er. pido del local del Centro de Idiomas de la misma casa de estudios superiores.

Sobres antecedentes cercanos de este hecho declaró con amplitud el actual decano de la mencionada Facultad, el Dr. Alberto Navas. “En principio tengo que decirlo esto nace porque la Dirección de Supervisión que es la SUNEDU del Ministerio de Educación, está imponiendo a todas las universidades públicas y privadas ciertos reglamentos, ciertas directivas muy rígidas para dar un licenciamiento en todas las universidades.

En este caso, el día viernes de la semana pasada he sido convocado por la vicerrectora académica, la doctora Perla Vásquez Da Silva y me comunicó que nosotros deberíamos ir a dar clases en los salones de la Escuela de Posgrado, en razón de que estamos compartiendo nuestras clases con el Centro de Idiomas y que eso no está permitido y que según el oficio que nos ha enviado hay un indicador Nº 17 de las Condiciones Básicas de Calidad de Licenciamiento Institucional ante la SUNEDU.

Significa que si nosotros seguimos en el local que actualmente estamos en Sargento Lores cuarta cuadra, no vamos a tener licenciamiento y nos van a imponer una multa a la Universidad.

Como decano de la Facultad de Derecho tenía que poner esto de conocimiento a todos los docentes el día lunes de esta semana a las 7 de la noche hemos tenido una reunión donde puse en conocimiento de ellos el contenido de estos oficios el Nº 1098 y el Nº 0521, y les he manifestado la decisión que ha impuesto la SUNEDU.

El acuerdo de los docentes en esta reunión ha sido de rechazo total a esta imposición. Primero porque no se puede cambiar de la noche a la mañana todo un sistema de horario académico, porque esto ya está en el sistema y que hacer clases en la mañana significa que hay un cambio de horario.

Por otro lado, nosotros tenemos jóvenes que ya están trabajando en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, otros están haciendo sus prácticas en el turno de la mañana, y que les afectaría mucho a ellos.

Tenemos docentes también abogados que litigan en horas de la mañana y que esto afectó bastante. El acuerdo de los docentes ha sido de total rechazo a esta decisión. Y también nos han pedido consultar a los jóvenes estudiantes y nosotros hemos tenido una reunión también con los estudiantes que de igual forma han mostrado su desacuerdo y han tomado medidas de protesta en el local”.

Sin embargo, ayer mismo indicó el doctor Navas, que vía teléfono se comunicó con el rector de la UNAP. “El señor Rector telefónicamente me explicó que no hay ningún problema que sigamos nosotros allí (en el local del Centro de Idiomas) haciendo clases normalmente. Y que si nosotros tenemos falencia en locales, o sea hace falta más espacio tendríamos el local de la Escuela de Postgrado para hacer clases. Entonces la situación es muy diferente a lo que originalmente se ha propuesto”. Indicó que en las próximas horas iba a conversar con los estudiantes para informarles lo conversado con el señor Rector para levantar la medida.

“Estoy acá en mi oficina justamente, también, para redactar el acta de los docentes, para poder presentar a las autoridades que ya hemos formado una comisión de docentes para ver todo este problema.

La comisión está conformada por el doctor Bellido, el que le habla, el doctor Cambero y otro docente más, además de dos delegados de cada salón. Es la comisión para conversar con las autoridades”.

Finalmente el doctor Navas se mostró poco convencido del argumento de cambiarlos de local, y que más bien obedecería a que el Centro de Idiomas genera fuertes recursos económicos a la UNAP y la Facultad de Derecho no, y estarían queriendo ampliar a más aulas, por ello necesitarían que se retiren.

Aunque, dijo que valgan verdades, “desde que vino la SUNEDU nosotros estamos sufriendo como si seríamos peor que obreros en la realidad. Nos han quitado presupuesto. Cómo vamos a subsistir. Yo creo que esto se está convirtiendo en un caos.

Citó que en caso de los 70 años de los docentes la SUNEDU ha retrocedido, lo ha suspendido, felizmente. Entonces, hay temas si es que los alumnos, estudiantes, autoridades de las universidades públicas no se ponen a derecho, y frenan todos estos atropellos de la SUNEDU yo creo que siempre vamos a ser avasallados por ellos.

Estuve en la ciudad de Lima y he visto que rectores con cita y todo, tienen que esperar dos a tres horas sentados y no poder pasar a la cita respectiva. Es decir les tienen como unos simples empleados, lo que no ocurría antes cuando un rector era tratado como una autoridad con todos los honores los recibía la Asamblea Nacional de Rectores. Eso me parece un tremendo atropello y si nosotros vamos a quedarnos callados, nos van a seguir atropellando nuestros derechos. Como abogados vamos a luchar por conseguir parte de nuestra autonomía que tenemos”.

(Diana LM.)