Declaró asesor legal de Diresa Steve Dávila Ruiz.

Luego que la noticia del plantón de trabajadores del centro de salud de Moronacocha se hiciera pública, el asesor legal de la Dirección Regional de Salud Steve Dávila, llegó hasta el lugar de los hechos para enterarse bien de lo que estaba pasando.

“Hay que entender que en la administración pública los servidores tienen deberes y obligaciones, si no cumplen entonces son sometidos a un proceso disciplinario o proceso administrativo. Hay tres tipos de sanciones según la Ley Servir; amonestaciones, suspensiones y destituciones.

A la trabajadora Sharon Pérez, se le llamó la atención por la inconducta denunciada. Porque no se probó en su oportunidad, que había abandonado su puesto de trabajo para ir a libar al frente. Para ello tuvo que haber un certificado médico o constatación policial que no los presentaron. No hubo prueba contundente que señalara que la señora estaba ebria.

Por todo ello y el plantón que han registrado los trabajadores es que he venido hasta este centro médico a dialogar con la gerente a fin de conocer a fondo la situación. Hay que recordar que está prohibido que impidan el ingreso de las personas a los centros de salud o que paralicen el servicio”, mencionó el asesor legal.