“Exigimos consulta previa por los 30 años de actividad petrolera”, indican federaciones del Alto Pastaza

“Toda ley que se dictamine en el gobierno será desconocida”.

La Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP) hizo llegar un oficio múltiple al presidente del Consejo de Ministros, ministra de Energía y Minas, ministra de Justicia, viceministro de Gobernanza Territorial, ministro de Cultura, viceministro de Interculturalidad, ministro de Transportes y Comunicaciones, y Defensor del Pueblo, relacionado al incumplimiento del Acta de Consulta Previa 2015 y Consulta Previa por 30 años del Lote 192.

Los representantes de las federaciones y comunidades nativas indican que los territorios hacendados de los pueblos indígenas amazónicos donde está la mayor actividad petrolera, es materia de discusión, controversia y enfrentamiento entre las diferentes dependencias del ejecutivo a cargo de ustedes.

“El presidente de la República se ha olvidado que cuando fue elegido no se le regaló el país para que lo lotizara y lo subastara sin ninguna conciencia, que el destino del Perú, más aún la Amazonía peruana donde habitamos los pueblos indígenas, no es el que decide sus ministros y funcionarios.

La Consulta Previa del año 2015 nos dio el espacio para hacerles conocer nuestra problemática y nuestras necesidades, también nos llenó de esperanza pensar que cumplirían con el contrato social firmado, pero eso fue una estafa porque no ha sido cumplido.

A los señores del gobierno, señor Defensor del Pueblo y señores del Gorel, ustedes deben saber que no hemos perdido el tiempo pidiendo el cumplimiento de las actas de la Consulta Previa del 2015, donde no se cumplió los años de contrato suscrito por el Estado peruano y la actual empresa operadora del Lote 192. Por ello exigimos a los ministerios del gobierno explicar a los pueblos las causas del incumplimiento.

Exigimos la Consulta Previa por los 30 años de actividad petrolera; toda ley que se dictamine por el Poder Ejecutivo y Legislativo sin haber consultado a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 OIT, desconoceremos.

Los pueblos indígenas exigimos el cumplimiento a la remediación y la protección del medio ambiente del Lote 192 que es compromiso del Estado.

…La Consulta Previa se tiene que dar, las medidas legislativas que atentan contra este derecho se tienen que desechar. Ustedes deberán cumplir con este mandato constitucional porque NO podrán entrar a nuestros territorios y tendrán que tomar nuestras vidas para que puedan cumplir sus malévolos propósitos. Un nuevo Baguazo será ocasionado si ustedes insisten en atropellar nuestros derechos de ley.

Al no cumplirse con lo mencionado, se pide el desalojo inmediato de nuestro territorio donde se encuentran ubicadas sus instalaciones con un plan de abandono de acuerdo a ley”, indican representantes de las organizaciones que suscribieron este documento. (Gonzalo López)