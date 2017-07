Asegura defensor público Luis Paredes

Tras la intervención de una menor de edad realizada el último miércoles en horas de la mañana, por parte de agentes policiales del DEPANDRO, el abogado Luis Carlos Paredes Arbildo, defensor público, manifestó que en ningún momento interfirió la labor policial de los agentes antidrogas.

El abogado señaló que su presencia en el lugar fue ante el llamado del representante del ministerio público por encontrarse de turno, en donde se levantó un acta con presencia del fiscal responsable de la investigación, quien dispuso las respectivas diligencias que correspondían al caso, para luego ser subrogado por un abogado privado y cesar su participación; es decir, en ningún momento se negó a participar, ni menos a firmar actas, toda vez que su participación solo fue para esa diligencia, ya que como se indicó fue posteriormente subrogado.

“El trabajo que realizamos puede ser por defensa necesaria o voluntaria, en el presente caso, fue por defensa necesaria ante el llamado del ministerio público, debido a que existía personas intervenidas que no contaban hasta ese momento con el abogado de su elección y al ser diligencias inaplazables requería mi presencia. Lo que se hizo la diligencia pasada no fue la de interferir la labor policial, ya que se limitó únicamente a cumplir mi labor ante el llamado del fiscal”, precisó Carlos Paredes.

Asimismo, señaló que su participación fue para una sola diligencia en donde se levantó el acta respectiva, la misma que la suscribió. (C. Ampuero)