Gerente general de Pizzarotti, empresa líder del Consorcio Salud Loreto, habla fuerte y claro sobre el real estado de la emblemática obra del Hospital Apoyo Iquitos.

Aclara que solo se les ha pagado una parte por el expediente técnico.

Funcionarios del Gore Loreto estarían induciendo al error a Meléndez.

El gerente general de la empresa italiana Pizzarotti, líder del Consorcio Salud Loreto, Ingeniero Alfio Cirami, nos atendió para responder a las distintas interrogantes surgidas respecto del desarrollo de las obras del Hospital Apoyo Iquitos, mismas que, como señaló anteriormente el gobernador Meléndez, debieron empezar en mayo, sin embargo, no se ve avance alguno hasta la fecha.

En los últimos días, se ha comentado que el consorcio Salud Loreto ha solicitado un adicional de 27 millones de soles para iniciar las obras, además, de que ya habrían cobrado parte del dinero del proyecto y a pesar de eso, no han iniciado con la construcción del referido nosocomio. Estas afirmaciones han sido desmentidas por Cirami.

“Esos adelantos de los que hablan, fueron adelantos programados específicamente para la elaboración del expediente técnico, y que por cierto falta que nos paguen el tercer y el último entregable del expediente técnico. De la ejecución de la obra no hemos recibido un centavo ya que no corresponde por el momento. El Consorcio va a empezar a cobrar una vez se inicie la obra, que esperemos sea lo más rápido posible. Ya lo hemos dicho, depende de la gobernación.”, afirma Cirami.

El representante de Pizzarotti y Salud Loreto, además nos explica que el modelo que se aplica para el manejo de fondos de la obra es del fideicomiso, que no es otra cosa que una cuenta administrada por un banco al cual el consorcio le ha dado la garantía de la obra, donde entra toda la facturación referente a la construcción y solo puede salir dinero que sustente los gastos en proveedores, materiales, contratistas y demás.

“El modelo del fideicomiso es un sistema de transparencia y seguridad que lo empleamos en todas nuestras obras, en el Perú y el mundo en general. Con el fideicomiso demostramos que todo el dinero es invertido en las obras, evitando casos que se han presentado con otras constructoras en el país. Así que es mentira que queramos cobrar los 27 millones sin haber iniciado la obra. Los 27 y el resto se cobrarían durante la ejecución de la obra”, agrega Cirami.

Según informaciones recogidas por este diario, hasta el momento, el Gobierno Regional solo ha pagado el 40 por ciento del costo del expediente técnico, mismo que fue presentado en los plazos establecidos y aprobado con CONFORMIDAD TÉCNICA por la supervisión externa contratada por la gobernación; sin embargo, fue observada a nivel económico por la gobernación debido a un incremento en el presupuesto de 27 millones de soles correspondientes a las prestaciones adicionales que surgieron producto de un incremento de áreas ordenado por la DGIEM para dar cumplimiento con la norma vigente que no había sido incluida por los funcionarios del gobierno regional al momento de licitar la obra tal cual lo ordena la ley de contrataciones vigente.

Cabe precisar que la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Ministerio de Salud envió como respuesta a una consulta hecha por el Gobierno Regional en relación a los 27 millones de adicionales y la DGIEM RESPONDE de forma contundente que deberían considerar el aumento del presupuesto y los plazos. (Párrafos 2.3 y 2.4 del análisis).

Se pudo conocer, además, que la Dirección General de Operaciones en Salud (DGIEM) del Ministerio de Salud (Minsa), ha recomendado al Gobierno Regional analizar se acceda a la petición del Consorcio, pues las metas físicas establecidas en el contrato han sido modificadas y aumentadas, es decir, como comentó Cirami, se les está pidiendo construir más metros con el mismo presupuesto.

Además, el DGIEM señala en su informe N°314-2017-UFI-DIEM-DGOS/MINSA, que “al existir una modificación de las cantidades pactadas en el Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, sustenta por adecuación a la normatividad técnica vigente, determina una variación de los montos y plazos pactados, con el consiguiente reconocimiento de mayores prestaciones adicionales y mayor plazo de ejecución, dándole la razón al Consorcio

Desde hace unos meses, se han tejido distintas interrogantes respecto del Consorcio Salud Loreto y el desarrollo de las obras del Hospital, mismas que se han ido disipando en el tiempo y que solo han logrado dejar en entredicho las declaraciones de distintos funcionarios del Gobierno Regional, quienes estarían induciendo al error al gobernador Fernando Meléndez al ocultarle información importante.

“El adicional que hemos solicitado al Gobierno Regional tanto en el presupuesto como en el plazo de entrega de la obra, se sustenta en el incremento del área de construcción del hospital, pues en un primer momento se nos comunicó que se debían construir una cantidad de metros cuadrados que con el paso de los días aumentó, debido a requerimientos de la propia Gobernación y de la DGIEM para dar cumplimiento a la ley vigente , y usando matemática simple, no se construyen 100 metros de un hospital o cualquier otra obra, con el mismo dinero con el que se construyen 80 metros”, nos explica Cirami.

Lo grave de estas declaraciones es que estarían evidenciando la ineficiencia de distintos funcionarios cercanos a Meléndez, quienes han brindado contradictorias e insostenibles declaraciones respecto de la construcción del Hospital, desde un supuesto plagio hasta un inexistente error de la empresa en la presentación del proyecto al no incluir aisladores sísmicos en los requerimientos de la obra, que hoy se traslucen en el incremento de metros a construir respecto del proyecto inicial, a solitud del propio Gore Loreto; sin embargo, la misma DGIEM reconoce en una comunicación que la gobernación ha dado CONFORMIDAD TÉCNICA AL EXPEDIENTE TÉCNICO y que de forma evidente al contratista le corresponde el pago de las mayores prestaciones y estas afirmaciones no las realiza cualquier entidad, sino nada más y nada menos que el ENTE RECTOR DE LA SALUD EN EL PERÚ a través de la DGIEM .

¿Qué buscan desde el Gobierno Regional? ¿cuál es su posición respecto de la obra? ¿realmente les es importante la construcción del Hospital o tienen otros intereses de por medio? Es difícil responder a estas interrogantes cuando en los últimos días se ha manifestado de forma errática que el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) había emitido una resolución contraria a la solicitud de ampliación del presupuesto solicitado por la empresa.

Sin embargo, de la lectura de dicha opinión se puede entender que el OSCE LE HABRÍA DADO LA RAZÓN AL CONSORCIO Y NO AL GOBIERNO REGIONAL , ya que en su conclusión establece CLARAMENTE la posibilidad de aprobar PRESTACIONES ADCIONALES en caso se hayan modificado las condiciones esenciales establecidas en las bases de la licitación, es decir que corresponde aprobarlas si se modifican las reglas de juego y además dice literalmente que las causales de estas modificaciones podrían ser entre otras la adecuación del proyecto a las normas de obligatorio cumplimiento ya vigentes o normas de reciente emisión, es decir de forma evidente le dan la razón al consorcio y de esa manera también ha sido entendido por el gremio médico y demás profesionales entendidos en la materia, sin embargo el único que no lo entiende así es el Gobierno regional.