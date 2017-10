Expresó director de Educación Javier Yglesias.

También dijo estar preocupado por retraso en devolución de dinero a maestros que hicieron huelga.

Pese a la existencia de un grupo de maestros que viene protestando por presunto favoritismo a personal de la DREL Y Ugel en las últimas evaluaciones educativas, el director Javier Yglesias, dijo no tener conocimiento de ello.

“Hasta la fecha no tengo conocimiento de alguna protesta o reclamo por el examen de ascenso, no hay nada oficial, ni he escuchado por los medios de comunicación. Se está en la segunda etapa y es imposible que los trabajadores de la Drel o la Ugel conozcan los exámenes.

Las evaluaciones son para un grupo de educación básica y otro grupo de los Cetpros. Se avecina la segunda fase y es de logro personal, o sea, ver todas las felicitaciones o lo que hayan logrado en su carrera. Es imposible que alguien tenga la prueba porque viene lacrada, con un chip para tener el lugar de ubicación. Se coloca en una bóveda del Banco de la Nación, luego se saca y se pone en un aula con candado, no hay manera que se filtre. Pienso que hay gente que no está contenta con los resultados, pero han transcurrido normalmente” opinó Yglesias.

PREOCUPADO POR FALTA DE PAGO A LOS HUELGUISTAS

“Estamos haciendo gestiones para el pago que debe darse en el mes de noviembre. Estamos preocupados porque hasta ahora no sale el Decreto Supremo con el cual se transfieran los recursos para la devolución por los días descontados en huelga. Se ha oficiado al MEF y al MINEDU desde allá nos han respondido que hay desigualdad en la entrega de información de las Ugeles y Drel en todo el país. Pero acá se ha cumplido con todas las exigencias, las clases ya se están recuperando. El dinero descontado por huelga ha ido al Tesoro Público y esa reversión es con Decreto Supremo.

Acá contamos con el Acuerdo del Consejo Regional número 8 que declara la Emergencia Educativa y estamos apelando en ese punto de la emergencia para que haya la devolución del dinero. Dicen que posiblemente pagarán la próxima semana y esa palabra “posiblemente” a mí me preocupa. He propuesto modestamente una salida en cuanto a que haya dos grupos, uno para los que han cumplido con las exigencias y para los que no han cumplido se vea después. Nosotros estamos en el grupo de los que sí hemos cumplido” concluyó Iglesias.