“Hemos presentado nuestra contrapropuesta”, afirma secretaria de Enfermeras de Loreto

Este lunes ya cumplen una semana de huelga nacional y todavía no hay una luz al fondo del túnel que les haga cambiar de opinión. La junta directiva nacional de las Enfermeras se reunió con la ministra de Salud el fin de semana para escuchar la propuesta del gobierno central.

Luego de la sesión, estos profesionales emitieron una contrapropuesta y este lunes le harán llegar a la ministra a la espera de una respuesta favorable. Por lo pronto, la huelga continua.

“La presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras, licenciada Zoila Cotrina, y la junta directiva nacional tuvieron una reunión con la ministra donde planteó algunas propuestas. Es así que el sábado a las 10 de la mañana se inició una asamblea para analizar y evaluar ello, después de eso se emitió una contrapropuesta que a más tardar este lunes se hará llegar al despacho de la ministra Patricia García.

Por lo pronto, la huelga continúa y esperamos la respuesta a nuestra contrapropuesta porque realmente la ministra solo hacía referencia de algunas cosas como aumento de la escala salarial de las enfermeras, pero no dice montos ni cuándo. Nosotros solicitamos tres UIT. Son generalidades sus propuestas, no hay nada claro y preciso”, refirió Silvia Angulo, secretaria del Sindicato de Enfermeras de la Región Loreto.

Las enfermeras se concentran hoy en el hospital Regional de Loreto, donde harán un plantón. “En la noche una delegación estará viajando a Lima para acompañar a nuestra presidenta nacional en la huelga”, agregó la licenciada.

(Gonzalo López)