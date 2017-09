Ciudadanos registrarían a sus hijos en lado Colombiano.

No pueden inscribir a sus hijos y en otros casos renovar sus documentos de identidad. Desde hace 4 meses la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, no funciona en el distrito de San Antonio del Estrecho en la frontera con Colombia – región Loreto.

Llegar hasta aquí, significa toda una travesía vía fluvial desde Iquitos. La ciudad más cercana para llegar a una sede de la RENIEC puede demorar hasta 15 días, mientras que en un hidroavión se llega en unos 45 minutos. El problema es que este viaje cuesta unos 500 soles, monto imposible de pagar para estas familias que denuncian estar olvidadas por el gobierno.

“Es una pena que hace cuatro meses no hay un representante del RENIEC, se ha hecho varias gestiones, oficios inclusive al represente del RENIEC en loreto, don Carlos Wong y hasta la fecha no se ha preocupado en mandar un representante RENIEC”, sostuvo Segundo Julca, alcalde de la provincia del Putumayo.

Increíblemente existe un local en el interior de la municipalidad provincial; pero está vacío, no hay personal que atienda al público. El alcalde de la provincia de Putumayo aseguró que ya informó de esta crisis a RENIEC; pero no hay respuestas. Mientras tanto, los pobladores de San Antonio del Estrecho han optado por realizar sus trámites en Colombia.

´´Eso es cierto, la población está muy preocupada y en vista que ellos necesitan el documento oficial que es el DNI, en la parte colombiana tienen más facilidades entonces ahí van al otro lado y les dan la cédula colombiana´´, precisó Julca.

Por su parte Blanca Sosa (55) ciudadana peruana dijo que ellos a falta del RENIEC en El Estrecho lo que hace es irse al otro lado, a Colombia a inscribirse allí, “no hay RENIEC hace cuatro meses, no podemos hacer ningún tipo de trámites, inclusive tengo un hijo que ha sufrido un problema a causa del RENIEC, quedó fuera de estudiar la Beca 18 porque no pude sacar su DNI, era para que ingrese a la beca pero le volaron. Pero como estamos en la frontera, Colombia siempre apoya a los peruanos y nos vamos a inscribirnos allá, allá nos registramos. Estamos solo a tres minutos y es más fácil, rápido nos registran y no demoran en llegar los documentos colombianos, preferimos el lado colombiano”, contó Sosa.

Lamentablemente este es el éxodo de nuestros compatriotas de uno de los distritos más alejados del país, que les limitan el derecho a ser identificados como peruanos.

(C. Ampuero)