Director del hospital Santa Gema, Armando Sánchez:

Ante la denuncia pública hecha por los sindicalistas de Sutra Salud al director del hospital Santa Gema por el presunto delito de corrupción, Armando Sánchez desmintió las versiones dadas por los sindicalistas y manifiesta no tener miedo que le abran proceso.

Armando Sánchez Tuanama director del hospital Santa Gema manifestó que

“Es cierto que se me está abriendo proceso por el presunto delito de Corrupción, pero soy inocente de lo que se me acusa, yo estoy trabajando de manera transparente junto al personal de confianza en la administración del hospital.

Las adquisiciones de medicamentos son de manera regular, no hay sobrevaloraciones ni empresas fantasmas proveedoras como indican los sindicalistas, yo pongo mis manos al fuego por mi personal de confianza.

El hospital Santa Gema tienen una deuda de 600 mil soles a una empresa de transportes por las referencias del SIS, toda vez que el SIS adeuda al hospital más de 2 millones y medio de soles, es por ello que no pagan la deuda.

No me aferro al cargo, yo estoy por la confianza del gobernador regional de Loreto y el día que él decida quitarme la confianza me iré sin incomodarme, no puedo renunciar al cargo por un simple pedido y capricho de un sindicato que no le gusta que se ponga orden y se les quite los beneficios de guardia que tenían de manera innecesaria ya que el hospital no es una beneficencia pública”, indicó Sánchez Tuanama. (Gonzalo López)