Abogada, Rita Ruck, comenta sobre el caso de demanda por derrame de petróleo en Cuninico.

“Vamos a impugnar dentro del plazo de ley”.

Estaban esperando el resultado del proceso judicial llevado en el Juzgado Mixto de Nauta, el mismo que ya salió, pero en parte. “No estamos satisfechos con el fallo porque aún no ha sido fundado en todos los extremos, solamente en la parte que ha sido vulnerado en cuanto al derecho a la salud”, declaró la abogada defensora de la comunidad de Cuninico y la zona afectada Dra. Rita Ruck Riera.

“Si bien es cierto ya existen algunos avances, podemos decirlo así, respecto a un módulo de salud que fueron a colocar en la comunidad de Cuninico, pero eso no se encuentra debidamente implementado y no hay un especialista, un médico que pueda hacer un tratamiento de acuerdo a los diagnósticos que vayan a tener los moradores de la comunidad”, dijo la letrada.

Reiteró: “Es un fallo fundado en parte, de todo el petitorio solamente falló en cuanto al derecho a la salud exclusivamente. Los otros temas como alimentación, remediación, y otros, no están. Hay dos términos que utiliza la jueza totalmente contradictorios y que nosotros vamos a impugnar dentro del plazo de ley esta sentencia”.

Señaló que este caso va a continuar y estaría pasando a la sala civil de la Corte Superior de Loreto “y nosotros estamos haciendo el recurso de apelación”, finalizó.

(Diana López)