Parecen pasar pañitos húmedos al reclamo de las federaciones indígenas.

Ni la posible realización de una consulta previa. Por ahora no.

En tanto sigue vigente contrato temporal con Frontera Energy hasta febrero de 2019.

En documento remitido a las federaciones indígenas de las cuatro cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, Javier Fernández Concha Stucker, responde a la coyuntura actual de tensión en torno a los sucesos en el lote petrolero 192.

El asunto del documento resume haciendo referencia al diálogo con comunidades indígenas y federaciones representativas en el Lote 192. Mediante el mismo dan respuesta a cuatro temas motivo de controversias y que necesitan ser esclarecidos.

Sobre la consulta previa indican que hace unos días, Perupetro S.A. manifestó que aún no se han definido las condiciones del contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos por 30 años en el Lote 192 en Loreto. Por su parte, Petroperú S.A. ha dejado sin efecto el proceso de negociación con Frontera Energy para la explotación del lote 192 en Loreto, por no existir las condiciones adecuadas para llevar adelante el proceso. Oportunamente convocará a un nuevo proceso. En consecuencia, no está en agenda la suscripción de un nuevo contrato de exploración y explotación petrolera del lote 192 y posible realización de una consulta previa.

Sobre la mesa de diálogo para el nuevo contrato petrolero. En función a lo expresado en el punto anterior, no es necesario establecer en este momento cronogramas de trabajo de reuniones técnicas, dado que no está en vigencia el proceso de negociación para un nuevo contrato del lote 192. En consecuencia, sigue vigente el contrato de servicio temporal que tiene a su cargo la empresa Frontera Energy hasta febrero del 2019.

Sobre el Plan de Desarrollo y Grupo de Trabajo. Les invito a retomar las reuniones del Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”, conformado mediante Resolución Ministerial Nº 082-2016- PCM, cuyo periodo de vigencia ha sido ampliado hasta marzo del 2018 mediante Resolución Ministerial Nº 269-2017-PCM. En la próxima reunión de la mesa de cuatro cuencas podemos aprobar el formato más apropiado para el seguimiento de los compromisos pendientes tales como titulación, plan de abandono, estudio toxicológico, plan de salud, agua, proyectos productivos y fondo de remediación, siempre y cuando se hayan restablecido las condiciones normales en el lote 192. En esta reunión podríamos formalizar los acuerdos de nuestra última visita a Andoas, respecto al reporte de avances de los compromisos de la mesa de las 4 cuencas (Fediquep, Feconacor, Acodecospat y Opikafpe).

Sobre la atención a comunidades impactadas por recientes derrames. Mi despacho (Viceministro de Gobernanza Territorial), a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo se pone a disposición para facilitar el diálogo entre las comunidades de José Olaya, Atioquia y 12 de Octubre, y encontrar la solución a las demandas derivadas de los derrames de las últimas semanas. Para ello se requiere que se restablezcan las actividades normales en el lote 192, que se reanuden las operaciones en las baterías, y que se reanuden las actividades en el aeródromo de Andoas. Estamos dispuestos a facilitar este proceso dentro de cinco días hábiles siguientes a que se restablezcan las condiciones normales en el lote 192.

Es básicamente el contenido de la respuesta al reclamo de las cuatro cuencas que parece pasar por pañitos húmedos, debido a que uno de los temas principales, sino el que es la base de todo lo demás, es la consulta previa por 30 años más de explotación, no está en agenda, y por tanto fuera de discusión pareciera concluir el mensaje. Lo que sí parecen reconocer es que sí estaban negociando con Frontera por 30 años más, algo que no se anunció por parte de la empresa, pero las federaciones indígenas lo pusieron en agenda. (Diana LM.)