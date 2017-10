“Más bien les agradezco que tengan buen concepto de mí”, indicó Guillermo Noronha.

Doctor fue sacado como jefe de Asesoría Jurídica de la Diresa Loreto.

El doctor Guillermo Noronha, ahora ex jefe de Asesoría Jurídica de la Diresa Loreto, salió al frente para dar su versión en cuanto a que le habrían sacado de su puesto de trabajo por haberse negado a entregar el presupuesto destinado para el uniforme y canasta navideña de los trabajadores, a otra unidad ejecutora.

“En principio, los señores trabajadores tienen una demanda laboral en relación a un pago por concepto de uniformes que les tienen que hacer dos veces al año. El primer pago fue en abril y está pendiente su segundo pago semestral.

En relación a mi persona, particularmente no he tenido participación con ningún documento ya sea para entregar o denegar dicho beneficio de los trabajadores, más bien ellos están en todo su derecho de realizar protestas en defensa de sus beneficios o derechos que consideran le están vulnerando.

El día martes, la dirección general de la Diresa ha creído conveniente que mi persona deje la jefatura de asesoría jurídica, pero no fue porque emití algún documento a favor o en contra de los trabajadores. El abogado que me reemplaza en el cargo es Steve Dávila Ruiz, que era el secretario técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Diresa.

De todas maneras yo siempre estuve a favor de los derechos de los trabajadores y para mí, particularmente, se les debe otorgar todo lo que legalmente les corresponde. Les agradezco bastante si tienen un buen concepto de mí”, sostuvo el doctor Guillermo Noronha. (Gonzalo López)